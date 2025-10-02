Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 23.050 aktien up +2.67% Andritz AG 61.20 aktien up +0.49% BAWAG Group AG 111.10 aktien down -1.07% CA Immobilien Anlagen AG 23.620 aktien up +1.64% CPI Europe AG 18.390 aktien down -0.54% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien equal +0% EVN AG 23.400 aktien down -1.27% Erste Group Bank AG 84.95 aktien down -0.59% Lenzing AG 25.750 aktien down -0.19% OMV AG 46.240 aktien up +0.04% Oesterreichische Post AG 29.750 aktien down -0.5% PORR AG 28.000 aktien down -0.53% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.580 aktien down -0.21% SBO AG 27.450 aktien up +0.37% STRABAG SE 79.20 aktien up +0.76% UNIQA Insurance Group AG 12.500 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 62.20 aktien down -0.8% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.350 aktien equal +0% Wienerberger AG 27.700 aktien down -0.22% voestalpine AG 31.740 aktien down -1.43%
  1. oe24.at
  2. Business
Führungswechsel bei Europäischer Reiseversicherung und Europ Assistance
© Walter Zarbl

Personalia

Führungswechsel bei Europäischer Reiseversicherung und Europ Assistance

02.10.25, 10:06
Teilen

Mit 1. Oktober hat Jochen Zöschg die Leitung der Europäischen Reiseversicherung AG sowie der Europ Assistance Österreich übernommen. Er folgt damit auf Wolfgang Lackner, der nach fast 17 Jahren im Vorstand in den Ruhestand tritt.

Der Aufsichtsrat bestellte Zöschg zum Vorstandsvorsitzenden der Europäischen Reiseversicherung und zum Geschäftsführer von Europ Assistance Österreich. Zudem wird er Mitglied des Management Committees von Europ Assistance Northern Europe.
„Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Versicherungsbranche und seiner Expertise in der technologischen Transformation wird er unsere Wachstumsambitionen weiter vorantreiben und neue Impulse für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten in Österreich und Nordeuropa setzen“, erklärte Pascal Baumgarten, CEO Mobility Northern and Eastern Europe der Europ Assistance Group.

Stationen bei Zurich
Zöschg begann seine Karriere 1998 bei der Zurich Gruppe, wo er zahlreiche Schlüsselpositionen bekleidete – unter anderem in Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, Underwriting und Schaden. Zuletzt verantwortete er als Vorstandsmitglied der Zurich Versicherungs-AG die Bereiche Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. Der promovierte Jurist war außerdem in mehreren Aufsichtsratsmandaten innerhalb der Finanzbranche tätig.

Dank an Wolfgang Lackner
Sein Vorgänger Wolfgang Lackner startete 2008 als Finanzvorstand bei der Europäischen Reiseversicherung, übernahm 2014 den Vorstandsvorsitz und wurde 2023 auch Geschäftsführer von Europ Assistance Österreich. „Wolfgang Lackner war maßgeblich an der positiven Entwicklung der Unternehmen beteiligt und hat ihre Position als Marktführer gestärkt. Wir danken ihm für sein langjähriges Engagement und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, sagt Gregor Pilgram, Aufsichtsratsvorsitzender der Europäischen Reiseversicherung und CEO der Generali Österreich.

Marktführer in ÖsterreichDie Europäische Reiseversicherung ist der größte österreichische Reiseversicherer und Teil der Generali Group. Europ Assistance gilt als international führender Anbieter von Assistance-Dienstleistungen und Reiseversicherungen und ist in Österreich ausschließlich im Assistance-Geschäft tätig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden