AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.400 aktien up +1.04% Andritz AG 62.30 aktien up +1.88% BAWAG Group AG 110.80 aktien up +0.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.720 aktien up +0.68% CPI Europe AG 18.180 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.750 aktien up +2.15% Erste Group Bank AG 87.50 aktien up +0.86% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.39% OMV AG 45.680 aktien down -1% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +1% PORR AG 28.050 aktien up +0.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.140 aktien up +7.38% SBO AG 27.100 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +1.58% VERBUND AG Kat. A 63.00 aktien up +0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.500 aktien up +0.53% Wienerberger AG 27.700 aktien up +0.07% voestalpine AG 32.940 aktien up +2.43%
Historisches Hoch

Gold bricht neuen Rekord – Preis rast auf 4.000-Dollar-Marke zu

06.10.25, 08:46
Gold hat wegen des anhaltenden "Shutdowns" der Regierung in den Vereinigten Staaten seine Rekordrally fortgesetzt.

Das Edelmetall kostete am Montag in der Früh zeitweise 3.945 US-Dollar (3.362 Euro) pro Unze (etwa 31,1 Gramm) und damit so viel wie noch nie. Das Niveau konnte die Unze nicht ganz halten, verteuerte sich zuletzt aber immer noch um 1,1 Prozent auf 3.930 US-Dollar (3.349 Euro).

Das Edelmetall hatte Anfang vergangener Woche drei Tage in Folge ein Rekordhoch erreicht. Über die Woche gesehen legte der Goldpreis fast 130 Dollar oder mehr als drei Prozent zu. Grund für den Anstieg in der vergangenen Woche war hauptsächlich die Haushaltskrise in den Vereinigten Staaten. Der teilweise Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA dauert an.

"Shutdown" in den USA erhöht Unsicherheit für Investoren

Auch am Sonntag verharrten Republikaner und Demokraten auf ihren Standpunkten, keine der beiden Parteien zeigte Anzeichen eines Einlenkens. In der vergangenen Woche hatte es mehrere Abstimmungen im US-Senat zu Entwürfen für den Haushalt gegeben - doch diese verfehlten die notwendige Zahl der Stimmen. Die Republikaner benötigen Stimmen der Demokraten. Nun gibt es kein frisches Geld. Sonntag war Tag fünf des teilweisen Stillstands.

Der letzte Regierungs-"Shutdown" ist fast sieben Jahre her - um den Jahreswechsel 2018/19. Dieser dauerte 35 Tage und fiel in die erste Amtszeit von US-Präsident Donald Trump.

Wegen der Haushaltskrise werden zurzeit auch viele Konjunkturdaten nicht veröffentlicht - so fiel der eigentlich am Freitag geplante Arbeitsmarktbericht aus. Dies erhöht die Unsicherheit für Investoren und treibt damit Kapital in als sichere Hafen geltende Anlageklassen wie Gold.

Gold deutlich stärker im Aufwind als andere Anlageklassen

Im bisherigen Jahresverlauf zog der Goldpreis um rund 50 Prozent an - das Edelmetall steuert damit auf den stärksten Jahresanstieg seit 1979 zu. Gold legte seit Ende 2024 deutlich mehr als viele andere Anlageklassen zu. So verteuerte sich etwa der Bitcoin, die älteste und bekannteste Digitalwährung, seit Ende 2024 nur um etwas mehr als 30 Prozent. Der DAX, der Leitindex für den deutschen Aktienmarkt, konnte im bisherigen Jahresverlauf um rund 22 Prozent zulegen.

In den vergangenen drei Jahren kletterte der Goldpreis um mehr als 130 Prozent, wobei geopolitische Risiken wie der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine die Flucht in den als vergleichsweise sicher eingeschätzten Anlagehafen verstärkt haben. Hinzu kommen die aggressive Zollpolitik der US-Regierung sowie die Angriffe von US-Präsident Donald Trump gegen die US-Notenbank Fed, die Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank verstärken. Zudem kaufen Länder wie China und Indien schon länger aus strategischen Gründen Gold zu.

