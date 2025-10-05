Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.400 aktien up +1.04% Andritz AG 62.30 aktien up +1.88% BAWAG Group AG 110.80 aktien up +0.36% CA Immobilien Anlagen AG 23.720 aktien up +0.68% CPI Europe AG 18.180 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.750 aktien up +2.15% Erste Group Bank AG 87.50 aktien up +0.86% Lenzing AG 25.500 aktien down -0.39% OMV AG 45.680 aktien down -1% Oesterreichische Post AG 30.200 aktien up +1% PORR AG 28.050 aktien up +0.36% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.140 aktien up +7.38% SBO AG 27.100 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.50 aktien down -0.51% UNIQA Insurance Group AG 12.840 aktien up +1.58% VERBUND AG Kat. A 63.00 aktien up +0.64% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.500 aktien up +0.53% Wienerberger AG 27.700 aktien up +0.07% voestalpine AG 32.940 aktien up +2.43%
  1. oe24.at
  2. Business
Neues Rekordhoch: Bitcoin erstmals über 125.000 Dollar
© getty

Investoren Schuld

Neues Rekordhoch: Bitcoin erstmals über 125.000 Dollar

05.10.25, 11:47 | Aktualisiert: 05.10.25, 12:48
Teilen

Der Bitcoin ist erstmals über die Marke von 125.000 US-Dollar gestiegen. 

Die älteste und bekannteste Kryptowährung der Welt kletterte am Sonntag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 125.426 US-Dollar (106.892 Euro). Im weiteren Verlauf notierte der Kurs knapp unter 125.000 Dollar.

Große Investoren kaufen Bitcoin

Für das neue Allzeithoch gibt es nach Einschätzung von Experten gleich mehrere Gründe. Zum einen legen immer mehr institutionelle Investoren ihr Geld in Bitcoin an - auch wenn gleichzeitig einige frühe Anleger Kasse machen und sich von Bitcoin-Beständen trennen.

Der Bitcoin-Kurs wird außerdem angetrieben durch die Erwartungen, dass die US-Zentralbank in den USA die Zinsen weiter senken wird. Das Kalkül dabei ist, dass Anleger bei niedrigen Zinsen für klassische Anlagen eher bereit sind, ein höheres Risiko einzugehen und in den Bitcoin zu investieren.

Gold und digitales Gold

Alternative Geldanlagen wie der Bitcoin - aber auch klassische Wertspeicher wie Gold - profitieren obendrein von den politischen Unsicherheiten in den USA, die unter anderem durch die Haushaltssperre entstanden sind. Manche Analysten begründen die Rallye des Bitcoin auch mit einer historischen Chartanalyse: Seit über einem Jahrzehnt zählt der Oktober zu den stärksten Monaten im Bitcoin-Jahresverlauf. In dem Zeitraum seit 2013 ist der Kurs im Verlauf des Oktobers nur in zwei Jahren (2014 und 2018) gefallen, weshalb Bitcoin-Fans auch vom "Uptober" sprechen.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt nach dem jüngsten Kursanstieg einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap zufolge bei rund 2,5 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Markt der Digitalwährungen. Dieser kommt derzeit auf einen Gesamtwert von knapp 4,3 Billionen Dollar.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden