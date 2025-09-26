Alles zu oe24VIP
Großbritannien drohen Mega-US-Zölle auf Arzneimittel

26.09.25, 23:30
Großbritannien drohen Insidern zufolge die vollen US-Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittel. 

Die von Präsident Donald Trump angekündigten Abgaben sollen für Firmen gelten, die nicht in den USA produzieren, sagen sie der Nachrichtenagentur Reuters. Während die EU und Japan durch bestehende Handelsabkommen davor geschützt seien, sei dies bei Großbritannien nicht der Fall.

Zwar hat die Regierung in London einen Handelsvertrag mit den USA vereinbart, die Verhandlungen über die Pharmabranche laufen jedoch noch. Trump will mit den Zöllen nach eigenen Angaben die heimische Medikamentenproduktion stärken und die Abhängigkeit von ausländischen Lieferketten verringern.

