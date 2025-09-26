Alles zu oe24VIP
Zuschüsse

Bis zu 1.000 Euro – Hier gibt’s noch Geld gegen die Teuerung

26.09.25, 17:27
In Österreich belasten die hohen Energiekosten Haushalte weiterhin stark.

Um Betroffene zu entlasten, bieten die Bundesländer unterschiedliche Zuschüsse an, die je nach Region bis zu 1.000 Euro erreichen können, berichtet das Portal "finanz.at". Entscheidend für die Auszahlung sind Einkommensgrenzen und Fristen.

1.000 Euro pro Haushalt im Burgenland

In Tirol und Salzburg sind noch bis Ende September 2025 Anträge möglich: Dort gibt es bis zu 250 Euro Zuschuss gegen die hohen Heizkosten, in der Stadt Salzburg zusätzlich den "Energie-100er". Im Burgenland steht bis Jahresende der Wärmepreisdeckel zur Verfügung, der zwischen 50 und maximal 1.000 Euro pro Haushalt bringt – allerdings in reduzierter Höhe im Vergleich zum Vorjahr.

Keine Zuschüsse in Niederösterreich und Wien

Nicht alle Bundesländer gewähren derzeit Unterstützung: Wien bietet heuer keinen Heizkostenzuschuss an und in Niederösterreich gibt es heuer keinen neuen Heizkostenzuschuss mehr. In Oberösterreich ist erst ab 2026 wieder ein Antrag möglich, in der Steiermark könnte im Oktober eine neue Frist starten, berichtet "finanz.at". Vorarlberg gewährt ab Mitte Oktober erneut einen Zuschuss von bis zu 250 Euro, jedoch geringer als im Vorjahr.

In Kärnten wurden Heizkostenzuschüsse eingestellt; stattdessen gibt es eine Wohnbeihilfe, die auch Eigenheimbesitzer mit geringem Einkommen unterstützt.

