Überholt! China-Schock für Tesla-Autos in Österreich

Tesla-Händler im Schock! Die aktuellen Verkaufszahlen - oe24 hat die Liste - zeigen, wie das Interesse an den Autos von US-Multimilliardär Elon Musk drastisch nachlässt. Gleichzeitig drücken China-E-Autos von BYD.

Das neue Jahr beginnt für Tesla düster. Weltweit brechen die Verkaufszahlen ein. Autokäufer zeigen den E-Wagen von Musk die kalte Schulter.

Tesla-Neuzulassungen in Österreich im Jänner fast halbiert

Laut vorläufigen Statistik Austria-Zahlen wurden im Jänner 2025 in Österreich 227 Tesla-Neuwagen verkauft - vor allem das Model Y. Das sind 1,1 Prozent Marktanteil. Im Jänner 2024 wurden noch 391 Teslas verkauft: Fast doppelt so viele.

China-Knaller: Doppelter Marktanteil bei Neuzulassungen

Was bei den aktuellen Jänner-Zahlen besonders auffällt. Der chinesische Auto-Bauer BYD setzte in Österreich doppelt so viele E-Autos ab wie Tesla. BYD verkaufte 480 Neuwagen im Jänner 2025, das sind 2,3% Marktanteil.

In vielen Staaten brach Tesla-Absatz im Jänner ein

Im Jänner 2025 gab es in vielen Staaten drastische Einbrüche im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Der Absatz von Elektroautos des US-Konzerns Tesla ging in Frankreich um 63 Prozent zurück.

In Schweden um 44 Prozent,

in Norwegen um 38 Prozent

und in den Niederlanden um 42 Prozent.

In Deutschland verkaufte Tesla laut Kraftfahrt-Bundesamt im Januar 2025 nur 1277 Neuwagen. Fast 60 Prozent weniger als im gleichen Monat des Vorjahres. Und das gegen den Trend: Der Markt für Pkw legte in Deutschland im Vergleich zum Januar 2024 um fast sieben Prozent zu. Auch der Verkauf von Elektroautos insgesamt ging mit fast 54 Prozent Zuwachs klar nach oben.

Schon 2024 gingen Tesla-Verkäufe zurück

Schon im Jahr 2024 lieferte Tesla weniger Autos aus als im Vorjahr - weltweit waren es 1.789.226 Fahrzeuge. Das Model Y von Tesla war 2023 und 2024 noch das meistverkaufte Auto der Welt - vor dem Toyota Corolla. In Europa war aber schon 2024 der VW Golf beliebter als das Model Y .

Wenn man die verkauften Autos – nicht einzelne Modelle – betrachtet, dann ist Toyota der größte Automobilhersteller weltweit. Im Jahr 2024 verkaufte der Automobilkonzern aus Japan rund 10,8 Millionen Fahrzeuge weltweit. Dahinter lag Volkswagen mit etwa neun Millionen verkauften Fahrzeugen und die Hyundai-Gruppe mit gut 7,2 Millionen. Aber Tesla hatte immerhin das weltweit Top-verkaufte Auto.

Gründe für Tesla-Schrumpfung

Gründe für die rückläufigen Tesla-Verkäufe sind die After-Sales-Dienstleistungen, die bei Tesla nicht so gut wie bei anderen Marken sein sollen, die irrwitzigen Auftritte von Eigentümer Elon Musk (der sein Heil jetzt in Robo-Taxis sucht) und die neuen Alternativen zu Tesla.

Ein Beispiel für diese neuen E-Auto-Hersteller ist BYD aus China. Ein Detail zum BYD Seal - die batterieelektrische Mittelklasse-Limousine wurde 2024 in Österreich schon 2.383 Mal verkauft. Im Vorjahr nur 17 Mal. Und allein im Jänner 2025 liegt BYD mit den Verkäufen schon 253 Wagen vor Tesla.

Tesla Model Y. © tesla ×

Model Y in Österreich auf Talfahrt

Das beliebteste Tesla-Auto Model Y wurde 2023 in Österreich noch mehr als 6.000 Mal verkauft. Im Jahr 2024 nur noch 5.470 Mal. Bereits damals hinter dem VW Golf mit 8.670 Verkäufen und dem Skoda Octacia mit 7.876 Verkäufen.

2025 erwarten Experten nun einen ganz schwierigen Markt für Tesla. Die anderen PKW, auch E-Autos, ziehen an - und chinesische Hersteller drängen noch mehr nach Europa und in andere Märkte.