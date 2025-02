Gucci & Gold: Luxus-Geschenk für Venier nach Traum-Lauf?

ÖSV-Superstar Stephanie Venier beschenkte Österreich mit einer Goldmedaille - und sich mit einer Gucci-Tasche?

Ganz Österreich feiert! Am Donnerstag holte ÖSV-Speed-Expertin Stephanie Venier die erste Heim-Goldmedaille bei der Ski-WM in Saalbach. Die 31-Jährige darf sich nach der "besten Fahrt ihres Lebens" nun Weltmeisterin nennen. Einen anderen Spitznamen hat die Tirolerin hingegen schon mehrere Jahre inne. Venier hat bekanntlich eine Leidenschaft für Handtaschen, wird deshalb auch "Tante Gucci" genannt.

Venier: "Verbinde Handtaschen mit Lebensabschnitten"

Nach dem Sensations-Triumph im Super-G könnte es schon bald einen Neuzugang in ihrer Taschen-Sammlung geben. "Ich mag Handtaschen noch immer und verbinde meine Sammlung mit verschiedenen Lebensabschnitten", erklärte Venier. Anders als bei ihrem Silber-Erfolg in der Abfahrt bei der WM in St. Moritz 2017, habe sie sich allerdings weiterentwickelt. "Ich bin jetzt erwachsener und reifer als 2017. Damals war ich noch die Tante Gucci."