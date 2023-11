Hofer reduziert jetzt bei diesen Produkten den Preis

Laut eigenen Angaben hat der Diskonter Hofer seit Anfang des Jahres bereits bei mehr als 600 Artikeln die Preise gesenkt – jetzt kommt ein neues Produkt-Segment dazu.

Die Hofer-Preissensation geht in die nächste Runde: Der Diskonter legt nochmal nach und reduziert die Preise bei zahlreichen BIO-Produkten. Jetzt können Kundinnen und Kunden bei den BIO-Eigenmarken "Zurück zum Ursprung" und "BIO Natura" sparen: Beispielsweise wurde der Preis bei zahlreichen Molkereiprodukten gesenkt, darunter beim "Zurück zum Ursprung" Naturjoghurt 400 g – dieses finden Kundinnen und Kunden jetzt um 11 % günstiger um nur 0,79 Euro im Regal, berichtet Hofer in einer Aussendung. Auch beim "Zurück zum Ursprung" Apfelsaft 1 l wurde an der Preisschraube gedreht, diesen gibt es um unschlagbare 1,79 Euro. Wer gerne Fleisch isst, der darf sich auch über einen Preisrutsch in dieser Produktgruppe freuen: Unter anderem wird der Preis beim „Zurück zum Ursprung“ Hühnerfilet per kg um ganze 10,7 % reduziert.

Produktinformationen im Überblick

Zum Beispiel: