Hofer überzeugt in Service Value Studie: Platz 1 bei Kundenorientierung

Ausgezeichneter Kundenservice in Österreich: Der Lebensmitteldiskonter Hofer belegt den ersten Platz im Lebensmitteleinzelhandel und bei Diskont-Mobilfunkanbietern. Auch Hofer Reisen punktet mit Top-Bewertung.

In der aktuellen Service Value Studie „Kundenorientierung Österreich“, durchgeführt in Kooperation mit dem Technikmagazin CHIP, wurde der Kundenservice von über 650 österreichischen Unternehmen unter die Lupe genommen. Rund 58.000 Verbraucherurteile flossen in die Bewertung ein.

Hofer konnte gleich mehrfach überzeugen: Mit einer Note von 1,97 erreichte der Diskonter den höchsten Wert im Lebensmitteleinzelhandel und wurde mit „Höchste Kundenorientierung“ ausgezeichnet.

Bei der Service Value Studie “Kundenorientierung Österreich” wurden HOFER, HoT und HOFER REISEN jeweils mit Spitzenplätzen ausgezeichnet. © Hofer

HoT sichert Platz 1 bei Diskont-Mobilfunkanbietern

Auch im Mobilfunkbereich glänzt HOFER: HoT (Hofer Telekom) belegt Platz 1 in der Kategorie Diskont-Mobilfunkanbieter. Zum 10. Geburtstag verzeichnet HoT bereits 1,5 Millionen aktive Kundinnen und Kunden und rund 10 Prozent Marktanteil in Österreich – ein starkes Zeichen für Vertrauen und Zufriedenheit.

Hofer Reisen überzeugt mit Top-Service

Neben Einkauf und Mobilfunk punktet auch das Reiseangebot: Hofer Reise wurde unter den Reiseveranstaltern mit dem 2. Platz ausgezeichnet und trägt das Prädikat „Sehr hohe Kundenorientierung“. Damit beweist HOFER einmal mehr, dass Kund:innen auch bei Urlaubsbuchungen auf Qualität und Service setzen können.

Die Auszeichnungen bestätigen, was viele bereits wissen: Hofer bietet nicht nur ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch hervorragenden Kundenservice. Ob beim Lebensmitteleinkauf, beim Telefonieren oder auf Reisen – Kunden fühlen sich bei Hofer bestens aufgehoben.