froots macht Investieren für unter 27-Jährige gebührenfrei

Das neue Angebot von froots zielt darauf ab, jungen Menschen möglichst früh und barrierefrei zu ermöglichen, für die eigene Zukunft vorzusorgen.

froots, das bekannte Wiener Investment-Service, startet eine Initiative für junge Anleger:innen in Österreich: Alle im Alter von 18 bis 26 Jahren können ab sofort bis zu 10.000 Euro gebührenfrei von froots investieren lassen.

Ziel ist es, den Einstieg in den Vermögensaufbau damit möglichst barrierefrei zu gestalten – gebührenfrei und ohne den üblichen Aufwand der Produktauswahl und den Stress, der damit verbunden sein kann, mit den ersten Investmententscheidungen bei Online-Brokern auf sich allein gestellt zu sein.

David Mayer-Heinisch, Co-Founder & CEO froots; Andreas Treichl, Beirat & Investor froots und Johanna Ronay, Co-Founder & Customer Excellence froots © froots

"Bei froots geht es um mehr als Geldanlage. Es geht darum, in Österreich einen gesellschaftlichen Unterschied zu machen. Im heutigen politischen und demographischen Umfeld in Österreich ist es für junge Menschen wichtiger denn je, selbst für die eigene Zukunft vorzusorgen. Eigenverantwortlich zu handeln, heißt aber nicht, alles selbst machen zu müssen. Die ersten 10.000 Euro sind ein wesentlicher Meilenstein. Wir möchten möglichst viele junge Menschen dabei unterstützen, ihn möglichst früh zu erreichen” , so David Mayer-Heinisch, CEO von froots.

"Langfristig denken und bewusst entscheiden"

Trotz digitalem Kundenportal setzt froots weiterhin stark auf persönlichen Service: „ Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es nicht um spekulative Experimente oder kurzfristige Impulsentscheidungen. Hier möchten wir mit unserem Investmentansatz und unserem Service bewusst gegensteuern. Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es darum, eine bewusste und informierte Entscheidung für eine langfristig geeignete Strategie zu treffen und diese kontinuierlich zu verfolgen .“ so Johanna Ronay, Head of Customer Excellence bei froots.

Über froots

froots ist ein persönlicher Investment-Service mit Sitz in Wien. Der Investmentansatz verbindet systematisches, bewertungsorientiertes Investieren mit unabhängiger Produktauswahl und persönlichem Service. Ziel ist es, professionelle Geldanlage und langfristigen Vermögensaufbau breit zugänglich zu machen.