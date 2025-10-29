Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.150 aktien up +1.14% Andritz AG 63.00 aktien down -0.16% BAWAG Group AG 108.50 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.720 aktien up +0.73% CPI Europe AG 17.410 aktien up +0.58% DO & CO Aktiengesellschaft 213.00 aktien equal +0% EVN AG 25.100 aktien up +0.6% Erste Group Bank AG 83.95 aktien down -0.24% Lenzing AG 25.550 aktien up +1.39% OMV AG 47.220 aktien up +2.34% Oesterreichische Post AG 30.100 aktien up +0.5% PORR AG 28.500 aktien up +0.18% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.280 aktien up +1.27% SBO AG 28.850 aktien equal +0% STRABAG SE 70.20 aktien down -0.57% UNIQA Insurance Group AG 12.880 aktien down -0.77% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +0.31% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.700 aktien down -0.33% Wienerberger AG 26.200 aktien down -0.61% voestalpine AG 31.340 aktien down -1.51%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
David Mayer-Heinisch; Andreas Treichl und Johanna Ronay
© froots

Anlegen

froots macht Investieren für unter 27-Jährige gebührenfrei

29.10.25, 10:54
Teilen

Das neue Angebot von froots zielt darauf ab, jungen Menschen möglichst früh und barrierefrei zu ermöglichen, für die eigene Zukunft vorzusorgen.

froots, das bekannte Wiener Investment-Service, startet eine Initiative für junge Anleger:innen in Österreich: Alle im Alter von 18 bis 26 Jahren können ab sofort bis zu 10.000 Euro gebührenfrei von froots investieren lassen.

Ziel ist es, den Einstieg in den Vermögensaufbau damit möglichst barrierefrei zu gestalten – gebührenfrei und ohne den üblichen Aufwand der Produktauswahl und den Stress, der damit verbunden sein kann, mit den ersten Investmententscheidungen bei Online-Brokern auf sich allein gestellt zu sein.

David Mayer-Heinisch, CEO froots; Andreas Treichl, Beirat & Investor froots und Johanna Ronay

David Mayer-Heinisch, Co-Founder & CEO froots; Andreas Treichl, Beirat & Investor froots und Johanna Ronay, Co-Founder & Customer Excellence froots 

© froots

"Bei froots geht es um mehr als Geldanlage. Es geht darum, in Österreich einen gesellschaftlichen Unterschied zu machen. Im heutigen politischen und demographischen Umfeld in Österreich ist es für junge Menschen wichtiger denn je, selbst für die eigene Zukunft vorzusorgen. Eigenverantwortlich zu handeln, heißt aber nicht, alles selbst machen zu müssen. Die ersten 10.000 Euro sind ein wesentlicher Meilenstein. Wir möchten möglichst viele junge Menschen dabei unterstützen, ihn möglichst früh zu erreichen” , so David Mayer-Heinisch, CEO von froots.

"Langfristig denken und bewusst entscheiden"

Trotz digitalem Kundenportal setzt froots weiterhin stark auf persönlichen Service: „ Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es nicht um spekulative Experimente oder kurzfristige Impulsentscheidungen. Hier möchten wir mit unserem Investmentansatz und unserem Service bewusst gegensteuern. Beim langfristigen Vermögensaufbau geht es darum, eine bewusste und informierte Entscheidung für eine langfristig geeignete Strategie zu treffen und diese kontinuierlich zu verfolgen .“ so Johanna Ronay, Head of Customer Excellence bei froots.

Über froots

froots ist ein persönlicher Investment-Service mit Sitz in Wien. Der Investmentansatz verbindet systematisches, bewertungsorientiertes Investieren mit unabhängiger Produktauswahl und persönlichem Service. Ziel ist es, professionelle Geldanlage und langfristigen Vermögensaufbau breit zugänglich zu machen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden