Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 29.300 aktien up +6.35% Andritz AG 63.05 aktien up +0.24% BAWAG Group AG 114.00 aktien up +2.52% CA Immobilien Anlagen AG 23.920 aktien up +0.08% CPI Europe AG 16.190 aktien down -0.37% DO & CO Aktiengesellschaft 201.00 aktien up +1.01% EVN AG 26.800 aktien up +1.13% Erste Group Bank AG 91.00 aktien up +1.73% Lenzing AG 21.700 aktien up +0.23% OMV AG 48.000 aktien up +0.84% Oesterreichische Post AG 30.150 aktien up +0.33% PORR AG 25.850 aktien up +1.57% Raiffeisen Bank Internat. AG 32.020 aktien up +2.76% SBO AG 28.550 aktien up +0.53% STRABAG SE 66.00 aktien up +1.54% UNIQA Insurance Group AG 12.880 aktien up +0.31% VERBUND AG Kat. A 67.05 aktien down -0.07% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.050 aktien up +0.69% Wienerberger AG 25.300 aktien up +1.44% voestalpine AG 32.320 aktien down -0.06%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Geld
gold
© Getty

Preissprung

Goldpreis steigt kräftig: Schwache US-Wirtschaft als Turbo

10.11.25, 08:52 | Aktualisiert: 10.11.25, 10:06
Teilen

Erster großer Preissprung seit Rallye Mitte Oktober. Gold steht wieder weit über 4.000 Dollar.

Der Goldpreis hat am Montag kräftig zugelegt und ist wieder deutlich über die Marke von 4.000 US-Dollar gestiegen. In der Früh wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London 4.077 Dollar (rund 3.527 Euro) gezahlt und damit etwa 76 Dollar mehr als am Freitag. Nachdem sich der Goldpreis in den vergangenen Handelstagen wenig bewegt hatte, ist dies der erste größere Preissprung seit dem Rekordhoch, das am 20. Oktober bei 4.381 Dollar je Unze erreicht worden war.

Weiter sinkende US-Zinsen helfen Gold

Am Markt wurde der Preissprung beim Gold mit schwachen US-Konjunkturdaten erklärt. Zuletzt hatte sich das Konsumklima in der größten Volkswirtschaft der Welt unerwartet stark verschlechtert. Ein von der Universität Michigan erhobener Indikator für die Konsumlaune im November ist spürbar gefallen, wie aus Daten vom Freitag hervorgeht.

Mit den enttäuschenden Konjunkturdaten verstärkt sich an den Finanzmärkten die Spekulation auf weiter sinkende US-Zinsen. Da Gold keine Marktzinsen abwirft, sorgt dies für eine stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall.

Gelegenheit für Goldwürfel-Versteigerung

Castello Cube - Kunstwerk aus 24 karätigem, 999,9 Fine Gold gefertigt und 186 kg schwer.

Castello Cube -  Kunstwerk aus 24 karätigem, 999,9 Fine Gold gefertigt und 186 kg schwer. 

© HoGA Capital AG

Auch Immo-Tycoon Klemens Hallmann kommt der Goldpreis-Ansprung gelegen, weil er im Rahmen seiner Insolvenz einen massiven Goldwürfel versteigern lassen will, um so den Gläubigern eine Superquote zu bieten. Die weitere Entwicklung von Gold kann nicht mit Sicherheit prognostiziert werden, doch namhafte Banken fassen für die nächsten Jahre sogar eine Zielmarke von 5000 Dollarn pro Unze ins Auge.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden