Octapharma setzt in Sachen PR ab sofort auf Brandenstein Communications

Brandenstein Communications wird den international tätigen Blutplasmahersteller Octapharma ab sofort kontinuierlich mit strategischer Kommunikationsberatung und PR-Maßnahmen in Österreich begleiten.

Brandenstein Communications ist bereits seit einigen Jahren projektweise für Octapharma in Österreich tätig – nun wird die Zusammenarbeit weiter ausgebaut: Die Wiener PR-Agentur kümmert sich künftig um die Kommunikationsberatung, -planung und -umsetzung für das Schweizer Familienunternehmen mit Produktionsstandort in Wien-Favoriten. Ziel ist es, die mediale Sichtbarkeit von Octapharma mit seiner Führungsrolle in der Entwicklung lebenswichtiger Plasmaprodukte und als bedeutenden Arbeitgeber in Wien weiter zu erhöhen, daneben soll auch die gesellschaftliche Bedeutung der Plasmafraktionierung stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden.

Lebenswichtige Blutplasmaprodukte

Octapharma ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, das lebenswichtige Blutplasmaprodukte für die Behandlung von Hämophilie, Immunschwächen sowie für die Notfall- und Intensivmedizin produziert. Als ältester und einer der wichtigsten Produktionsstandorte von Octapharma ist die Produktionsstätte in Wien-Favoriten, die seit 1989 besteht, zuletzt massiv ausgebaut worden; auch Forschung und Entwicklung werden von hier aus betrieben. Mit über 1.600 Mitarbeiter:innen zählt Octapharma zu den bedeutendsten Arbeitgebern in Wien-Favoriten. Zwischen Jänner und November 2024 wurden am Standort Wien rund 6.500 Paletten an Fertigprodukten hergestellt, von denen ein Großteil in mehr als 115 Länder exportiert wird – allen voran nach China, die USA, Indonesien und Brasilien.

International engagieren sich rund 11.000 Mitarbeiter:innen bei Octapharma dafür, die Lebensqualität von Patient:innen nachhaltig zu verbessern – ein Engagement, das angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Plasmaprodukten zunehmend an Bedeutung gewinnt.

„Brandenstein Communications kann auf mehrere Jahre PR-Know-how in der Pharmabranche zurückblicken und bereits die vergangenen Projekte haben uns gezeigt, wie erfolgreich unsere Zusammenarbeit funktioniert. Aus diesem Grund haben wir die Agentur nun mit einer Rundum-Betreuung beauftragt. Mit Brandenstein Communications haben wir einen verlässlichen und erfahrenen Partner an unserer Seite, der unsere Werte und unsere Mission kennt – gemäß unserem Motto ,Gemeinsam sind wir alle Teil einer lebenswichtigen Kette‘ das Leben von Patientinnen und Patienten weltweit durch hochwertige Plasmaprodukte zu verbessern“, führt Christina M. Korpitsch, Expert Communications Octapharma Austria, aus.

„Wir freuen uns sehr über dieses neue Mandat, denn Octapharma ist nicht nur ein überaus wichtiger Player im Plasmabereich, sondern ebenso ein sehr bedeutender Arbeitgeber am Life Science-Standort Wien. Gerade in einer zunehmend komplexen Welt ist es uns ein Anliegen, gesellschaftlich relevante Themen wie Plasmaspende, Versorgungssicherheit und biopharmazeutische Innovationen stärker in den öffentlichen Diskurs zu bringen. Mit unserer jahrelangen PR-Expertise im Pharmabereich möchten wir nicht nur die Innovationskraft und Bedeutung des Unternehmens kommunizieren, sondern auch einer breiteren Öffentlichkeit greifbar machen, was hinter der Herstellung von Plasmaprodukten steht“, freut sich Marco Jäger, Mitglied der Geschäftsführung bei Brandenstein Communications.

Über Octapharma

Octapharma ist ein weltweit führendes Familienunternehmen im Bereich der Plasmaprodukte mit Hauptsitz in der Schweiz. Seit der Gründung im Jahr 1983 verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Lebensqualität von Patient:innen nachhaltig zu verbessern. Das Unternehmen entwickelt und produziert lebenswichtige Medikamente aus menschlichem Blutplasma, die in der Behandlung von Hämophilie, bei Immunschwächen sowie in der Notfall- und Intensivmedizin eingesetzt werden. In Österreich ist Octapharma mit seinem Produktionsstandort in Wien-Favoriten ein bedeutender regionaler Arbeitgeber und beschäftigt über 1.600 Mitarbeiter:innen in den Bereichen Forschung & Entwicklung, Produktion, Visual Inspection & Packaging (VI&P) sowie Logistik.

Über Brandenstein Communications

Brandenstein Communications, eine Agentur für Public Relations und Kommunikation, wurde 2008 von Christina Brandenstein gegründet. Das Team verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Strategieberatung, PR-Konzeption, Textgestaltung, Medienkooperationen und Social Media und widmet sich einem breiten Spektrum an Themen wie Gesundheit, Technik, Verkehr und Innovation, IT, Touristik, Kulinarik und Handel. Zu den aktuellen Kunden zählen Attensam, Daikin, Donauturm, Henkell Freixenet, ING, Marcher Fleischwerke, Octapharma, Plattform Industrie 4.0, Optimus Tower Austria, Ritter Sport, Weingut Mayer am Pfarrplatz, Vaccentis und VinziRast.