Österreich soll 25.000 Bitcoin kaufen – Volksbegehren fordert Milliarden-Investition

Austria dank Fitz-Geniestreich im Höhenflug Die Austria setzt ihren Höhenflug fort und schielt weiter auf die Tabellenspitze. Rapid kommt hingegen auch im neuen Jahr nicht in Fahrt. Dank einer unglaublichen Effizienz feierten die Veilchen am Sonntag einen 2:1-Derbysieg, während Grün-Weiß zum zweiten Mal in Folge mit leeren Händen dasteht.