Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 70.70 aktien up +2.32% Andritz AG 67.80 aktien equal +0% BAWAG Group AG 155.00 aktien up +2.11% CA Immobilien Anlagen AG 26.350 aktien up +0.76% DO & CO Aktiengesellschaft 182.20 aktien down -0.55% EVN AG 28.400 aktien down -0.18% Erste Group Bank AG 106.30 aktien up +0.09% Lenzing AG 24.250 aktien down -0.41% OMV AG 58.25 aktien down -0.94% Oesterreichische Post AG 34.550 aktien up +1.47% PORR AG 39.300 aktien down -2.96% Palfinger AG 36.650 aktien down -0.95% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.120 aktien up +0.52% SBO AG 36.650 aktien down -1.61% STRABAG SE 88.10 aktien down -6.48% UNIQA Insurance Group AG 16.760 aktien down -1.18% VERBUND AG Kat. A 63.50 aktien down -0.55% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.40 aktien down -0.44% Wienerberger AG 24.780 aktien down -2.21% voestalpine AG 41.980 aktien down -1.78%
  1. oe24.at
  2. Business
Teuerungs-Hammer: Inflation steigt auf 3,2 Prozent
© Getty

Neueste Zahlen

Teuerungs-Hammer: Inflation steigt auf 3,2 Prozent

16.04.26, 09:09
Teilen

Mit dem Iran-Krieg und dem Ölpreisschock hat die Inflation in Österreich deutlich angezogen.  

Im März lag die Teuerungsrate bei 3,2 Prozent, nach 2,2 Prozent im Februar. Bei der Schnellschätzung rechnete die Statistik Austria noch mit 3,1 Prozent. Der Anstieg gegenüber Februar "ist nahezu vollständig auf die stark gestiegenen Treibstoff- und Heizölpreise zurückzuführen", so die Statistikbehörde am Donnerstag. Der wichtigste Inflationstreiber blieben jedoch Dienstleistungen.

"Der Preisdruck bei Nahrungsmitteln ließ im März hingegen etwas nach", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk in einer Aussendung. Ohne die Preisentwicklung bei Treibstoffen und Heizöl lag die Inflation bei 2,3 Prozent.

Der seit Ende Februar andauernde Krieg der USA und Israels gegen den Iran hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Der Iran hat die Straße von Hormuz weitgehend geschlossen: Über die Meerenge wird ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs transportiert. Das sorgt für Knappheiten, weshalb die Weltmarktpreise gestiegen sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen