Innovativ bauen: CO2 - freundliche Ziegel
© Gettyimages

Wohnbau

Innovativ bauen: CO2 - freundliche Ziegel

10.10.25, 09:59
Erste gemeinnützige Bauvereinigung setzt auf klimafreundlichen Ziegel: Reihenhausprojekt in Weiden am See spart 29 Tonnen CO₂ – klimaaktiv Silber Standard erreicht.

Im aktuellen Reihenhausprojekt geht die Neue Eisenstädter einen zukunftsweisenden Schritt. Als erste gemeinnützige Bauvereinigung im Burgenland setzt sie den neuen Porotherm Plan E-Ziegel von Wienerberger ein. Dieser besonders klimaschonende Ziegel verursacht bis zu 75 Prozent weniger CO2₂-Emissionen als herkömmliche Produkte. Gemeinsam mit Gartner Schiener Bau werden neue Maßstäbe für klimabewusstes Bauen im gemeinnützigen Wohnbau gesetzt.

Klimafreundliche Ziegel für viele Bauprojekte der Bauvereinigung Neue Eisenstädter: Michael Kurzmann (Gartner Schiener), Richard Hainfellner (Wienerberger), Wilfried Gartner (Gartner Schiener), Hannes Gartner (Gartner Schiener), Hermann Forster (Wienerberger), Baumeister Bernd Gerdentisch (GF Neue Eisenstädter) und Baumeister Srecko Vlasic (NE)

Klimafreundliche Ziegel für viele Bauprojekte der Bauvereinigung Neue Eisenstädter: Michael Kurzmann (Gartner Schiener), Richard Hainfellner (Wienerberger), Wilfried Gartner (Gartner Schiener), Hannes Gartner (Gartner Schiener), Hermann Forster (Wienerberger), Baumeister Bernd Gerdentisch (GF Neue Eisenstädter) und Baumeister Srecko Vlasic (NE)

© Neue Eisenstädter

Nachhaltigkeit mit messbarem Effekt
Rund 11.000 Ziegel sparen in diesem Projekt insgesamt 29 Tonnen CO2₂ – das entspricht etwa 48 Flügen von Wien nach Mallorca oder 266.000 Kilometern mit einem Auto mit Verbrennungsmotor. „Nachhaltigkeit im Wohnbau beginnt bei der Materialwahl. Der Porotherm Plan E-Ziegel bietet eine echte Alternative zu konventionellen Baustoffen mit enormem Einsparpotenzial beim CO2₂-Ausstoß“, erklärt Baumeister Bernd Gerdenitsch, GF der Neue Eisenstädter (NE). Diese zeigt damit, dass nachhaltiges Bauen nicht nur möglich, sondern auch wirtschaftlich und sinnvoll umsetzbar ist. 

Zukunftsorientiertes BaumaterialDer innovative Ziegel ist kein einmaliger Einsatz: „Wir planen bereits, dieses Baumaterial auch in künftigen Projekten einzusetzen und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz im gemeinnützigen Wohnbau zu leisten“, so Gerdenitsch weiter.Das Projekt erfüllt zudem den klimaaktiv Silber Standard, ein Gütesiegel für energieeffizientes und ökologisches Bauen. Es bestätigt nicht nur die hohe Energieeffizienz, sondern auch die nachhaltige Umsetzung des Bauvorhabens.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

