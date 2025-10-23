Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.650 aktien down -1.72% Andritz AG 62.75 aktien up +2.37% BAWAG Group AG 108.20 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 24.800 aktien up +1.64% CPI Europe AG 17.610 aktien down -1.07% DO & CO Aktiengesellschaft 217.50 aktien down -0.46% EVN AG 25.000 aktien up +0.4% Erste Group Bank AG 82.70 aktien up +0.49% Lenzing AG 26.150 aktien up +6.09% OMV AG 46.280 aktien up +2.16% Oesterreichische Post AG 30.850 aktien up +3.87% PORR AG 29.050 aktien up +0.87% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien up +2.68% SBO AG 28.450 aktien up +3.27% STRABAG SE 72.00 aktien down -0.69% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien up +0.16% VERBUND AG Kat. A 65.10 aktien up +1.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.250 aktien up +0.68% Wienerberger AG 27.100 aktien up +1.73% voestalpine AG 31.280 aktien down -0.95%
Zahlen

Intel mit Milliardengewinn nach Durststrecke

23.10.25, 23:04
Intel hat es im vergangenen Quartal unter anderem dank niedrigerer roter Zahlen in der Fertigung in die Gewinnzone geschafft. 

Der Chipkonzern verbuchte einen Überschuss von 4,1 Milliarden Dollar nach einem Verlust von 16,6 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte um drei Prozent auf 13,7 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte.

Die Anleger zeigten sich erleichtert: Die Intel-Aktie legte im nachbörslichen Handel in einer ersten Reaktion um mehr als sieben Prozent zu. Im vergangenen Quartal hatte Intel durch den Einstieg der US-Regierung sowie des Rivalen Nvidia Milliarden-Finanzspritzen bekommen. Außerdem verkaufte der Konzern den Spezialanbieter Altera.

Der seit einigen Monaten amtierende Konzernchef Lip-Bu Tan hatte einen harten Sparkurs eingeschlagen. So fiel die Zahl der Mitarbeiter binnen drei Monaten von 96.400 auf 83.300. Auf die Trennung von Altera entfielen nur 3.300 davon.

Seit Jahren gibt es Probleme

Der operative Verlust in der Fertigungssparte sank auf 2,3 Milliarden Dollar von knapp 5,8 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Intel will sich als Auftragsfertiger für andere Chipentwickler etablieren. Das ist ein teures Unterfangen, das bisher schleppender verläuft als erhofft.

Intel dominierte einst den Halbleitermarkt, kämpft aber seit Jahren mit Problemen. Vor allem im Geschäft mit Chips für Künstliche Intelligenz eroberte der Grafikkarten-Spezialist Nvidia eine Spitzenposition. Zudem steht Intel auch im angestammten Geschäft mit PC-Prozessoren und Chips für Rechenzentren stärker unter Druck.

