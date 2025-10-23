Alles zu oe24VIP
1:2 - Sturm gibt Sieg gegen Celtic aus der Hand
© GEPA

Da war mehr möglich

1:2 - Sturm gibt Sieg gegen Celtic aus der Hand

23.10.25, 22:54
Teilen

Sturm Graz kann seinen Erfolgslauf der letzten Wochen nicht verlängern. Nach dem 2:1-Sieg gegen die Rangers müssen sich die Grazer am 2. Spieltag der Europa League deren Stadtrivalen Celtic mit 2:1 geschlagen geben.

Bereits in der 15. Minute ging das Team von Jürgen Säumel durch einen Weitschuss-Hammer von Tommy Horvath in Führung. Traumtor! Das Spiel ging hin und her, mit Chancen auf beiden Seiten.

Doch mit fortlaufender Dauer wurde das Heimteam immer stärker und erarbeitete sich ein Chancenplus, das die Sturm-Führung schmeichelhaft aussehen ließ.

Und dann kam es für die Grazer dreifach bitter: Zuerst erzielte Liam Scales (64.) den verdienten Ausgleich, nur drei Minuten später (67.) sorgte Benjamin Nygren für den viel umjubelten Ausgleich. Als wäre das noch nicht genug Rückschlag, flog Tochi Chukwuani in der 70. Minute auch noch mit Rot vom Platz - durch den gestreckten Fuß in den Zweikampf eine vertretbare Entscheidung.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Die Gäste konnten das Spiel danach nicht mehr in die eigene Richtung kippen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
