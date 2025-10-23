Alles zu oe24VIP
Marko Arnautovic
© Getty

Verletzt

Arnautovic-Schock: ÖFB-Star nach Brutalo-Foul ausgewechselt

23.10.25, 19:29
Teilen

Große Sorge um ÖFB-Superstar Marko Arnautović. Im Europa-League-Spiel von Roter Stern Belgrad in Braga muss der Stürmer verletzt vom Platz.

Das hat gar nicht gut ausgeschaut! Nach einer Brutalo-Attacke von Braga-Kicker Gustaf Lagerbielke ging für Marko Arnautovic nichts mehr. 

Der ÖFB-Rekord-Torschütze musste nach etwas mehr als 30 Minuten vom Platz und wurde dabei vom medizinischen Personal des Vereins gestützt. 

Schock für Rangnick

Er hielt sich das Knie und droht nun länger auszufallen. Besonders bitter ist das auch für Teamchef Ralf Rangnick. Denn am 15. November geht es in der WM-Quali auf Zypern weiter, ehe der große Showdown am 18. November im Wiener Ernst-Happel-Stadion gegen Bosnien-Herzegowina steigt.

Rangnick Arnautovic
© GEPA

Wenn unser Team auf Zypern gewinnt und die Bosnier am selben Tag Rumänien schlagen, muss am letzten Spieltag in der Hauptstadt mindestens ein Remis her, um das Ticket für die Endrunde in Nordamerika zu buchen.

