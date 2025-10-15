Arnautovic-Klub rüstet sich für Trainer-Beben

Roter Stern Belgrad rüstet sich für einen möglichen Trainerwechsel!

Laut dem italienischen Portal Calciomercato sehen die Verantwortlichen im aktuellen Inter-Assistenten Aleksandar Kolarov den idealen Nachfolger für Trainer Vladan Milojević, falls dieser den serbischen Nationaltrainerposten übernehmen sollte.

Serbien sucht neuen Teamchef

Hintergrund: Nach der 0:2-Pleite gegen Albanien in Leskovac trat Dragan „Piksi“ Stojković als Teamchef zurück – Serbien droht, die WM zu verpassen. Milojević gilt als einer der heißen Kandidaten für den vakanten Posten. Sollte er tatsächlich zum Nationalteam wechseln, könnte Kolarov die Bank bei Arnautovic-Klub Roter Stern übernehmen.

Kolarov prüft Angebot

Der frühere Inter-Star ist erst vor Kurzem nach Italien zurückgekehrt und arbeitet dort als rechte Hand von Cristian Chivu bei Inter Mailand. Zwar hat Kolarov nie für die Profis von Roter Stern gespielt, aber er stammt aus der Jugend des Klubs. Zudem fungierte Kolarov bereits als U21-Nationalcoach Serbiens. Calciomercato betont, dass Kolarov das Angebot aus Belgrad sorgfältig prüfen wird. Fest steht: Sollte Milojević gehen, könnte der frühere Star-Verteidiger plötzlich im Rampenlicht stehen – als Cheftrainer von Arnautovics Klub!