David Alaba
© Getty

Sorge um ÖFB-Star

Nächster Alaba-Schock bei Startelf-Comeback in Liga

19.10.25, 23:08
Teilen

Endlich durfte David Alaba bei Real Madrid auch in der Liga von Beginn an spielen, doch nach einer Halbzeit war schon wieder Schluss.

Die Leidenszeit von David Alaba sollte nun eigentlich vorbei sein. Vor dem Liga-Spiel am Sonntag bei Getafe meinte der ÖFB-Kapitän, dass er endlich wieder fit sei und keine Schmerzen mehr spürt. Und tatsächlich: Der 33-Jährige stand erstmals in der Meisterschaft in der Startelf.

Doch das Comeback in der Liga dauerte nur 45 Minuten. Obwohl unser Abwehr-Chef eine fehlerfreie Partie absolvierte, blieb er in der Pause in der Kabine. Real konnte am Ende einen 1:0-Zittersieg feiern, doch was ist mit Alaba los, rätselten auch Fans auf X (ehemals Twitter). Scheinbar dürfte er wieder leicht verletzt sein.

Laut mehreren Quellen soll sich Alaba wieder eine Muskelzerrung zugezogen haben. Ersten Meldungen zufolge dürfte es sich bei der Auswechslung allerdings um eine Sicherheitsmaßnahme gehandelt haben. Dennoch ist die Leidenszeit scheinbar noch nicht ganz vorbei und der ÖFB-Kapitän braucht noch Zeit, ehe er wieder ganz der Alte ist.

