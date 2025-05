Interspar: Simpex-Logistikzentrum für Non-Food-Versorgung im Vollbetrieb

Mit dem neuen Zentrallager in Fischamend setzt die Spar-Tochter SImpex einen Meilenstein in der Logistik. Auf 46.000 Quadratmetern bündelt das Unternehmen sämtliche Non-Food-Warengruppen unter einem Dach.

Seit kurzem läuft das neue Logistikzentrum der Interspar-Tochter Simpex im niederösterreichischen Fischamend im Vollbetrieb. Von hier aus werden täglich zwischen 25.000 und 30.000 Artikel kommissioniert und ausgeliefert – an Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkte im gesamten Vertriebsnetz. Auf einer Fläche von 46.000 Quadratmetern werden insgesamt rund 6.500 unterschiedliche Non-Food-Produkte wie Spielwaren, Haushaltsartikel und Reinigungsmittel gelagert und von hier täglich die Filialen der Spar Österreich-Gruppe im In- und Ausland verteilt. „Durch unsere neue Simpex-Logistik in Fischamend können wir unsere Spar-, Eurospar- und Interspar-Standorte im In- und Ausland noch schneller und effizienter mit Non-Food-Artikeln versorgen. Das kommt nicht nur unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugute, sondern vor allem unseren Kundinnen und Kunden“, skizziert Johannes Holzleitner, Interspar Österreich-Geschäftsführer, die Vorteile.

Die beiden SIMPEX-Geschäftsführer Franz Brunthaler (links) und Mario Wiesinger (rechts) sowie Simpex-Geschäftsführer-Stv. Florian Bauer-Leitner (2.v.li.) freuen sich mit Interspar Österreich-Geschäftsführer Johannes Holzleitner (3.v.li.) über den neuen Lagerstandort. © INTERSPAR/Johannes Brunnbauer ×

Reibungsloser Umzug – starkes Team

Der Umzug vom bisherigen Standort in Wiener Neudorf in den Ayka Helios Vienna Logistics Park verlief ohne Zwischenfälle. Insgesamt 1,55 Millionen Produkte wurden in den vergangenen Wochen ins neue Lager übersiedelt. Dabei blieb das 150-köpfige Team vollständig erhalten – ein Beleg für gute Planung, Kommunikation und Teamzusammenhalt. „Die reibungslose Übersiedelung, offene Kommunikation und keine einzige Kündigung – das zeigt einmal mehr, wie stark unser Team zusammenhält. Wir freuen uns auf das Feintuning der Abläufe und die nächsten Schritte, denn das Potenzial hier in Fischamend ist enorm“, betont Florian Bauer-Leitner, Geschäftsführer Stellvertreter Simpex Import Export. Neben der modernen Infrastruktur profitieren die Mitarbeitenden auch von der ausgezeichneten Verkehrsanbindung und der Nähe zum Flughafen Wien – wichtige Faktoren für die künftige Effizienzsteigerung.

Zukunftssichere Logistik dank zentraler BündelungMit der Konzentration aller Non-Food-Warengruppen an einem Standort setzt Simpex auf ein durchdachtes Logistikkonzept, das bereits in der Planungsphase eng mit den Fachbereichen abgestimmt wurde. Die neue Struktur ermöglicht beschleunigte Abläufe, reduzierte Transportwege und eine optimierte Versorgung der Handelsstandorte. „Die gebündelte Logistik-Kompetenz in Fischamend sichert unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig ab“, so die Unternehmensleitung. Der Fokus liege nun auf Feinschliff und weiterer Prozessoptimierung – ganz im Sinne eines zukunftsorientierten Logistikmanagements.