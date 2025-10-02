Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.450 aktien up +0.22% Andritz AG 60.90 aktien up +1.67% BAWAG Group AG 112.30 aktien up +0.27% CA Immobilien Anlagen AG 23.240 aktien down -0.6% CPI Europe AG 18.490 aktien down -0.48% DO & CO Aktiengesellschaft 220.50 aktien down -0.68% EVN AG 23.700 aktien up +1.28% Erste Group Bank AG 85.45 aktien up +2.7% Lenzing AG 25.800 aktien up +1.38% OMV AG 46.220 aktien up +1.76% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien up +1.01% PORR AG 28.150 aktien down -1.05% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.640 aktien down -2.39% SBO AG 27.350 aktien up +2.43% STRABAG SE 78.60 aktien up +1.29% UNIQA Insurance Group AG 12.580 aktien down -0.47% VERBUND AG Kat. A 62.70 aktien up +1.29% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.350 aktien up +1.07% Wienerberger AG 27.760 aktien up +1.24% voestalpine AG 32.200 aktien up +5.99%
  1. oe24.at
  2. Business
pleite
© getty/Symbolbild

Jobs los

Krise am Bau: Firma schlittert in Millionen-Pleite

02.10.25, 08:23
Teilen

Der Steyrer Betrieb Gast Metallwaren ist insolvent. 31 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit, 220 Gläubiger sind betroffen. 

Gast Metallwaren mit Sitz in Steyr stellte holzbefeuerte Herde her und betrieb ein Fachgeschäft für Premium-Marken im Bereich Grillen und Feuerstellen.

Großkochgeräte für die Gastronomie  

Zum Angebot gehörten außerdem Eigenmarken, Pizzageräte, Zubehör, Kurse und Events. Darüber hinaus produzierte das Unternehmen Großkücheneinrichtungen und Großkochgeräte für die Gastronomie sowie Technik für die Fertigung von Behandlungsliegen.

Gesunkene Nachfrage in der Bauwirtschaft 

Als Gründe für die Insolvenz nennt der Alpenländische Kreditorenverband eine gesunkene Nachfrage in der Bauwirtschaft, Industrie und Medizintechnik. Hinzu kamen stark gestiegene Material- und Energiekosten, die nicht ausreichend durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden konnten. Auch der Versuch, höhere Personalkosten durch Stellenabbau zu kompensieren, brachte keine Wende.

Schulden in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro 

Die wirtschaftliche Entwicklung war zuletzt von Verlusten geprägt, das Eigenkapital wurde aufgebraucht. Insgesamt haben sich Schulden in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro angehäuft. Über ein Vermögen des Unternehmens ist nichts bekannt.

Von der Pleite betroffen sind 31 Beschäftigte sowie rund 220 Gläubiger. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht geplant, alle Mitarbeiter verlieren ihren Job.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden