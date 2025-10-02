Krise am Bau: Firma schlittert in Millionen-Pleite

Der Steyrer Betrieb Gast Metallwaren ist insolvent. 31 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit, 220 Gläubiger sind betroffen.

Gast Metallwaren mit Sitz in Steyr stellte holzbefeuerte Herde her und betrieb ein Fachgeschäft für Premium-Marken im Bereich Grillen und Feuerstellen.

Großkochgeräte für die Gastronomie

Zum Angebot gehörten außerdem Eigenmarken, Pizzageräte, Zubehör, Kurse und Events. Darüber hinaus produzierte das Unternehmen Großkücheneinrichtungen und Großkochgeräte für die Gastronomie sowie Technik für die Fertigung von Behandlungsliegen.

Gesunkene Nachfrage in der Bauwirtschaft

Als Gründe für die Insolvenz nennt der Alpenländische Kreditorenverband eine gesunkene Nachfrage in der Bauwirtschaft, Industrie und Medizintechnik. Hinzu kamen stark gestiegene Material- und Energiekosten, die nicht ausreichend durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden konnten. Auch der Versuch, höhere Personalkosten durch Stellenabbau zu kompensieren, brachte keine Wende.

Schulden in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro

Die wirtschaftliche Entwicklung war zuletzt von Verlusten geprägt, das Eigenkapital wurde aufgebraucht. Insgesamt haben sich Schulden in Höhe von rund 2,35 Millionen Euro angehäuft. Über ein Vermögen des Unternehmens ist nichts bekannt.

Von der Pleite betroffen sind 31 Beschäftigte sowie rund 220 Gläubiger. Eine Fortführung des Betriebs ist nicht geplant, alle Mitarbeiter verlieren ihren Job.