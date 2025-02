Kurz-Firma ist schon über eine Milliarde Dollar wert

Seit seinem Ausscheiden aus der Politik versucht sich Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der Privatwirtschaft - und das offenbar ziemlich erfolgreich. Das Cyber-Security-Unternehmen "Dream" ist bereits über eine Milliarde Dollar wert.

Vor rund zwei Jahren gründete Ex-Kanzler Sebastian Kurz zusammen mit Shalev Hulio das Cyber-Security-Unternehmen "Dream". Das Unternehmen setzt vor allem auf Künstliche Intelligenz, um nationale Cybersicherheit zu gewährleisten. Heute gab die Firma bekannt, neue Investoren an Land gezogen zu haben. So erhält "Dream" weitere 100 Millionen Dollar für den Schutz von Nationen und kritischer Infrastruktur.

Damit ist das Unternehmen bereits 1,1 Milliarden Euro wert, hieß es in einer Aussendung des Unternehmens. Das 100-Millionen-Investment wird von Bain Capital Ventures geführt. Weitere Investoren sind Group 11, Tru Arrow, Tau Capital und Aleph.

„Cyberangriffe sind längst nicht mehr nur ein Problem für Unternehmen – sie sind eine der größten Bedrohungen für Staaten und ihre kritische Infrastruktur. Viele Staaten stehen vor der Herausforderung, sich gegen eine immer größere Anzahl an immer komplexer werdenden Angriffen zu verteidigen, während ihre eigenen Systeme oft veraltet und unzureichend geschützt sind", wird Kurz in der Aussendung zitiert. "Genau hier setzen wir mit Dream an: Wir entwickeln Lösungen auf Basis künstlicher Intelligenz, trainiert von den besten Hackern der Welt, die derartige Angriffe nicht nur frühzeitig erkennen können, sondern auch verhindern.”

Kurz soll 15 Prozent Unternehmensanteil halten

"Dream" beschäftigt aktuell rund 150 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv. Weitere Niederlassungen sind in Abu Dhabi und Wien. Jeder Gründer von "Dream" hält dem Vernehmen nach 15 Prozent der Firma. Kurz' Firmenanteile sind somit rund 150 Millionen Euro wert.