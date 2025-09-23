Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 21.900 aktien up +0.92% Andritz AG 61.40 aktien up +1.66% BAWAG Group AG 113.70 aktien up +0.44% CA Immobilien Anlagen AG 22.900 aktien up +1.87% CPI Europe AG 18.180 aktien up +0.66% DO & CO Aktiengesellschaft 225.00 aktien down -0.22% EVN AG 23.700 aktien up +0.64% Erste Group Bank AG 82.80 aktien up +0.73% Lenzing AG 26.550 aktien up +2.71% OMV AG 45.100 aktien down -0.09% Oesterreichische Post AG 29.250 aktien up +0.52% PORR AG 29.800 aktien up +0.68% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.700 aktien up +0.77% SBO AG 26.300 aktien up +0.77% STRABAG SE 79.00 aktien down -0.5% UNIQA Insurance Group AG 12.380 aktien down -0.32% VERBUND AG Kat. A 61.05 aktien up +1.41% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.200 aktien down -0.77% Wienerberger AG 29.180 aktien up +1.74% voestalpine AG 29.300 aktien equal +0%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
öbb
© ÖBB/Espen Eichhöfer

Gewerkschaft tobt

Jetzt fix! Ex-ÖBB-Managerin als Deutsche Bahn-Chefin bestätigt

23.09.25, 11:25
Teilen

Ex-ÖBB-Managerin Evelyn Palla übernimmt das Ruder bei der Deutschen Bahn. Der Aufsichtsrat bestätigte die 52-jährige Betriebswirtin am Dienstag trotz heftigen Widerstands der Eisenbahnergewerkschaft gegen die neue Chefetage.

Deutsche Bahn mit neuer Chefin! Aber ein Machtkampf an der Konzernspitze entbrennt. Bei der Wut der Gewerkschaft geht es nicht gegen Evelyn Palla, sondern einen anderen neuen Manager.

Laut SPIEGEL-Informationen aus Aufsichtsratskreisen stimmte das Kontrollgremium für die Südtirolerin, obwohl die EVG massiv gegen die neue Führungsriege protestierte. Der Hauptgrund: Mit Dirk Rompf soll ein bei Arbeitnehmern umstrittener Manager die Infrastruktur-Tochter InfraGo leiten. Dirk Rompf werkelte jahrelang am umstrittenen Sparkurs mit.

Beeindruckende Qualifikationen  

Palla bringt beeindruckende Qualifikationen mit: Sie verantwortete bisher den erfolgreichen DB Regio-Bereich, machte selbst einen Lokführerschein und arbeitete sich in der Fernverkehrssparte tief in die Finanzen ein. Zuvor sammelte sie wertvolle Erfahrungen bei den Österreichischen Bundesbahnen, die als Vorbild für die Deutsche Bahn gelten.

Die neue Bahn-Chefin muss nun beweisen, ob sie den kriselnden Staatskonzern wieder auf Kurs bringen kann – während sie gleichzeitig den Widerstand aus den eigenen Reihen überwinden muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden