Jetzt fix! Ex-ÖBB-Managerin als Deutsche Bahn-Chefin bestätigt

Ex-ÖBB-Managerin Evelyn Palla übernimmt das Ruder bei der Deutschen Bahn. Der Aufsichtsrat bestätigte die 52-jährige Betriebswirtin am Dienstag trotz heftigen Widerstands der Eisenbahnergewerkschaft gegen die neue Chefetage.

Deutsche Bahn mit neuer Chefin! Aber ein Machtkampf an der Konzernspitze entbrennt. Bei der Wut der Gewerkschaft geht es nicht gegen Evelyn Palla, sondern einen anderen neuen Manager.

Laut SPIEGEL-Informationen aus Aufsichtsratskreisen stimmte das Kontrollgremium für die Südtirolerin, obwohl die EVG massiv gegen die neue Führungsriege protestierte. Der Hauptgrund: Mit Dirk Rompf soll ein bei Arbeitnehmern umstrittener Manager die Infrastruktur-Tochter InfraGo leiten. Dirk Rompf werkelte jahrelang am umstrittenen Sparkurs mit.

Beeindruckende Qualifikationen

Palla bringt beeindruckende Qualifikationen mit: Sie verantwortete bisher den erfolgreichen DB Regio-Bereich, machte selbst einen Lokführerschein und arbeitete sich in der Fernverkehrssparte tief in die Finanzen ein. Zuvor sammelte sie wertvolle Erfahrungen bei den Österreichischen Bundesbahnen, die als Vorbild für die Deutsche Bahn gelten.

Die neue Bahn-Chefin muss nun beweisen, ob sie den kriselnden Staatskonzern wieder auf Kurs bringen kann – während sie gleichzeitig den Widerstand aus den eigenen Reihen überwinden muss.