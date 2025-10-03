Markus Kaser wird Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter von Spar

Neue Position im Spar-Vorstand: Markus Kaser rückt auf bei Österreichs größtem Lebensmittelhändler.

Der Aufsichtsrat der SPAR Österreich ernennt Mag. Markus Kaser (54) mit 1. Jänner 2026 zum Vorstandsvorsitzenden-Stellvertreter.

Kaser ist seit 1998 im Unternehmen, seit 2021 ist er im Spar-Vorstand, wo er für Sortimentsmanagement, Marketing, CSR, Nachhaltigkeit, IT sowie für INTERSPAR und Maximarkt zuständig ist. Die Position des Vorstandsvorsitzenden-Stellvertreters war bei SPAR zuletzt nicht besetzt.

Markus Kaser wird mit 1. Jänner 2026 Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter bei SPAR. © Spar

Der gebürtige Tiroler Mag. Markus Kaser studierte in Innsbruck BWL und begann seine Karriere bei Spar bereits 1998. Zunächst betreute er im Marketing innovative Projekte, wie den damals neu geschaffenen Bereich „Neue Medien und E-Commerce“. 2003 wechselte er zu INTERSPAR, wo er ab 2005 in der Geschäftsführung tätig war. 2021 wurde er in den Vorstand der SPAR Österreich berufen. Ab nächstem Jahr wird er der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Spar Österreich.

"Vorstand stärken"

Dr. Gerhard Drexel, Präsident des Aufsichtsrates: „Wir möchten mit dieser Entscheidung den Vorstand stärken und Kontinuität sicherstellen. Mit Markus Kaser haben wir einen sehr erfahrenen Spar -Manager für diese wichtige Funktion gewinnen können.“