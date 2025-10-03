Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 24.250 aktien up +0.41% Andritz AG 61.75 aktien up +0.98% BAWAG Group AG 110.30 aktien down -0.09% CA Immobilien Anlagen AG 23.580 aktien up +0.08% CPI Europe AG 18.100 aktien down -1.58% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien up +0.68% EVN AG 23.600 aktien up +1.51% Erste Group Bank AG 87.25 aktien up +0.58% Lenzing AG 25.450 aktien down -0.59% OMV AG 46.540 aktien up +0.87% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien equal +0% PORR AG 28.200 aktien up +0.89% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.000 aktien up +6.9% SBO AG 27.450 aktien up +1.1% STRABAG SE 79.90 aktien up +1.27% UNIQA Insurance Group AG 12.700 aktien up +0.47% VERBUND AG Kat. A 62.90 aktien up +0.48% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.550 aktien up +0.63% Wienerberger AG 27.600 aktien down -0.29% voestalpine AG 32.300 aktien up +0.44%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Kopie von Markus Kaser wird mit 1. Jänner 2026 Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter bei SPAR.
© Spar

Aufstieg

Markus Kaser wird Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter von Spar

03.10.25, 09:05 | Aktualisiert: 03.10.25, 11:48
Teilen

Neue Position im Spar-Vorstand: Markus Kaser rückt auf bei Österreichs größtem Lebensmittelhändler.

Der Aufsichtsrat der SPAR Österreich ernennt Mag. Markus Kaser (54) mit 1. Jänner 2026 zum Vorstandsvorsitzenden-Stellvertreter.

Kaser ist seit 1998 im Unternehmen, seit 2021 ist er im Spar-Vorstand, wo er für Sortimentsmanagement, Marketing, CSR, Nachhaltigkeit, IT sowie für INTERSPAR und Maximarkt zuständig ist. Die Position des Vorstandsvorsitzenden-Stellvertreters war bei SPAR zuletzt nicht besetzt.

Markus Kaser wird mit 1. Jänner 2026 Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter bei SPAR.

Markus Kaser wird mit 1. Jänner 2026 Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter bei SPAR. 

© Spar

Der gebürtige Tiroler Mag. Markus Kaser studierte in Innsbruck BWL und begann seine Karriere bei Spar bereits 1998. Zunächst betreute er im Marketing innovative Projekte, wie den damals neu geschaffenen Bereich „Neue Medien und E-Commerce“. 2003 wechselte er zu INTERSPAR, wo er ab 2005 in der Geschäftsführung tätig war. 2021 wurde er in den Vorstand der SPAR Österreich berufen. Ab nächstem Jahr wird er der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Spar Österreich.

"Vorstand stärken" 

Dr. Gerhard Drexel, Präsident des Aufsichtsrates: „Wir möchten mit dieser Entscheidung den Vorstand stärken und Kontinuität sicherstellen. Mit Markus Kaser haben wir einen sehr erfahrenen Spar -Manager für diese wichtige Funktion gewinnen können.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden