Börsen-Rekord in Europa: Euro-Stoxx-50 Allzeithoch

"Shutdown" in den USA belastet Börsen bisher nicht. Allzeithoch und viele klare Gewinner im Euro-Stoxx-50.

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag den Handel mehrheitlich mit Gewinnen aufgenommen. Der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 legte im Frühhandel um 0,9 Prozent auf 5.631,44 Punkte zu. Der deutsche DAX gewann 0,65 Prozent auf 24.269,9 Zähler. Auch der französische CAC-40 stieg um 0,8 Prozent auf 8.030,7 Einheiten. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals zeigte sich der britische FTSE-100 mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 9.434,5 Punkten.

In den USA haben die Anleger dem Regierungsstillstand mit neuen Rekorden im S&P-500 und Nasdaq-100 getrotzt. Die Regierungsgeschäfte stehen in Übersee seit Mittwoch teilweise still, weil bisher keine Einigung auf einen US-Übergangshaushalt erzielt werden konnte.

Rallye nicht unerwartet

Die Situation ist allerdings für Investoren und Börsianer nicht unbekannt. Seit den 1970er-Jahren sei es in den USA bereits 21-mal zu einem sogenannten Shutdown gekommen, und im Schnitt sei er nach acht Tagen wieder beendet gewesen, ermittelte das Handelshaus CMC Markets. Der bisher längste Stillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA ereignete sich jedoch während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Über den Jahreswechsel 2018/2019 kam der Regierungsbetrieb rund fünf Wochen lang weitgehend zum Erliegen.

Unter den vielen Gewinnern im Euro-Stoxx-50 verteuerten sich ASML am meisten. Gestützt von Vorgaben internationaler Halbleiterwerte gewannen die Titel 4,2 Prozent. Siemens Energy waren im Frühhandel 3,3 Prozent höher, Ferrari notierten mit plus drei Prozent.

In einer Branchenbetrachtung schnitt der Technologiesektor am besten ab. Für die Branche ging es durchschnittlich um 2,6 Prozent aufwärts.

Verluste mussten hingegen Aktionäre von Bayer oder Unicredit hinnehmen, deren Titel sich jeweils um 1,3 Prozent verbilligten.