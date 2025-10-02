Die Presse baut Mitarbeiter ab

Die Presse soll sich demnächst von mehreren Mitarbeitern trennen, hieß es in der ZIB2 im ORF. Ein Medien-Schock.

Vor einer Woche kündete "Der Standard" 25 Mitarbeiter-Kündigungen an, erst im Sommer musste Puls24 Stellen kürzen und die Online-Nachrichten einstellen. Beim Kurier waren es 60 Mitarbeiter in den letzten Jahren.

Jetzt soll laut ZIB2 bei der Presse ein Stellenabbau anstehen. Bestätigen wollte das offiziell bei der Presse noch keiner.

Medienminister Babler wollte kein ORF-Interview geben

Die SPÖ plant indes mit SPÖ1 ein eigenes TV-Format, das FPÖ TV nachempfunden ist.

"Solche Medien verstopfen die Aufmerksamkeitskanäle", kritisiert Walter Strobl vom Presseclub Concordia.

Medienminister Andreas Babler (SPÖ) wollte kein Interview geben.