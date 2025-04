KRACHER-LEAK! Samsung verrät versehentlich Galaxy S25 Edge-Preis

Jetzt ist es amtlich: Samsungs heiß ersehntes Galaxy S25 Edge wird ein Premium-Bolide mit Premium-Preis!

Auf der kanadischen Samsung-Website tauchten plötzlich die Preise in den AGBs einer Promotion auf – und versetzten Tech-Fans den ersten Schock. Denn das neue Galaxy wird richtig teuer. Hier die Preise:

256 GB-Version: 1.678,99 CAD (~1.267 Euro)

512 GB-Version: 1.858,99 CAD (~1.404 Euro)

Nach österreichischer Aufschlagskalkulation dürfte das Handy hierzulande sogar 1.299 bzw. 1.449 Euro kosten. „Da hat jemand beim Marketing gepennt“, kommentieren User. Samsung zog die Daten zwar blitzschnell zurück – doch das Internet vergisst nicht.

Vorstellung am 13. Mai

Laut Branchenexperten präsentiert Samsung das S25 Edge offiziell am 13. Mai 2025, der Verkaufsstart in Südkorea folgt am 23. Mai. Doch die brennende Frage bleibt: Wer legt bei der Preisexplosion noch zu?