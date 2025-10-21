Medienmacher Franz Prenner ist gestorben

Franz Prenner prägte das österreichische Privatfernsehen. Er war erster ATV-Geschäftsführer.

Franz Prenner war über Jahre hinweg prägend im Privatsender-Sektor.

Er gilt als wichtige Figur des Privatfernsehens in Österreich, da er ab 2003 als erster Geschäftsführer eines landesweit terrestrisch empfangbaren Senders Mediengeschichte schrieb und neue Programm- sowie Meinungsvielfalt ermöglichte.

Aufbauarbeit von Grund auf

In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) führte Prenner den Sender p in der österreichischen Fernsehlandschaft.