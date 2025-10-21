Medienmacher Franz Prenner ist gestorben

Franz Prenner prägte das österreichische Privatfernsehen. Er war erster ATV-Geschäftsführer.
Franz Prenner war über Jahre hinweg prägend im Privatsender-Sektor.
- Jetzt spricht Ferrari-Boss ein Machtwort zu Christian Horner
- Nestroy-Nominierungen: Preis für Lebenswerk geht an Martin Schwab
- Neue Oper Wien: Walter Kobera gibt Leitung ab
Er gilt als wichtige Figur des Privatfernsehens in Österreich, da er ab 2003 als erster Geschäftsführer eines landesweit terrestrisch empfangbaren Senders Mediengeschichte schrieb und neue Programm- sowie Meinungsvielfalt ermöglichte.
Aufbauarbeit von Grund auf
In seiner Zeit als ATV-Geschäftsführer (2003–2007) führte Prenner den Sender p in der österreichischen Fernsehlandschaft.