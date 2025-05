Raiffeisen-Holding NÖ-WIEN steigt bei FALSTAFF ein

Die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien steigt mit 25,1 % beim führenden Gourmet- und Lifestyle-Verlag FALSTAFF ein und unterstützt damit die internationale Expansion des Medienunternehmens.

Falstaff beschäftigt aktuell 170 Mitarbeiter, erwirtschaftete 2024 einen Gruppenumsatz von rund 41 Mio. € und ein EBITDA von rund 8 %. (Für das laufende Jahr ist ein Umsatzwachstum von 10 % auf rund 45 Mio. € angesetzt.)

Jetzt wird die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien eine Beteiligung von 25,1 % am größten Gourmet- und Lifestyle-Verlag Österreichs, FALSTAFF, eingehen. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen, etwa durch die Wettbewerbsbehörde, entsteht damit eine kraftvolle und zukunftsweisende Partnerschaft.

Wolfgang & Angelika Rosam; Falstaff Herausgeber | Michael Höllerer; Raiffeisen Holding NÖ-Wien Generaldirektor © Katharina Schiffl ×

Führend im Dach-Raum

Falstaff mit klarem Fokus auf Essen/Trinken/Reisen – ist in seinem Segment Marktführer und in Deutschland, Österreich und der Schweiz und seit heuer auch in Italien – mit einer italienischen Ausgabe – vertreten. Noch im Mai wird es Falstaff auch in der Slowakei in der Landessprache geben. In Schweden, Dänemark und dem Baltikum gibt Falstaff bereits einen Restaurant-Guide heraus.

12 Länder im Visier

Der Verlag plant, in den nächsten fünf Jahren in zumindest zwölf Ländern Europas vertreten zu sein. Der nächste avisierte Markt ist Spanien, das flächenmäßig größte Weinbauland der Welt, sowie Serbien und der südliche Balkan, wo es bereits einen Lizenzpartner gibt.

Raiffeisen-Holding-NÖ-Wien-Generaldirektor Mag. Michael Höllerer: „Als Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien verfolgen wir ein aktives Beteiligungsmanagement – auch im Bereich Medien. Mit Falstaff erweitern wir unser Portfolio um ein etabliertes, inhaltlich stark positioniertes Medium mit klarer Ausrichtung auf Kulinarik, Wein, Reisen, Design und Lifestyle. Die konstant hohe Qualität der Publikationen und die damit verbundene Reichweite von 2,4 Mio. Leserinnen und Lesern im DACH-Raum unterstreichen die Marktposition und das Wachstumspotenzial. Wir freuen uns, die künftige Entwicklung von Falstaff als verlässlicher Partner mitgestalten zu dürfen.“



Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam zeigt sich erfreut über seinen neuen, starken Partner, der die weitere Expansion des Verlages sicherstellen wird.

Wolfgang Rosam: „Bei dem enormen Expansionstempo von Falstaff ist eine starke Eigenkapitalbasis und ein Partner, der positiv zu Wachstum steht, enorm wichtig. Das ist die Raiffeisen-Holding und vor allem ihr CEO Michael Höllerer. Wir haben mit Falstaff noch sehr viel vor, zumal wir in Europa ein positives Momentum für ein spannendes Special-Interest-Medium wahrnehmen. Während viele andere Magazine – vor allem in Deutschland – zusperren, sperren wir auf“.