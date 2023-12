Metaller brechen Tabus – und sind auch das Vorbild

Streik abgewendet – Einigung im Handel jetzt möglich

Durchbruch. Sie funktioniert also die Sozialpartnerschaft: Nach einem kernigen „Geht’s sch...“ von ProGe-Chef Reinhold Binder und der Gegenprovokation von nur 2,5 % durch Arbeitgeber Christian Knill sowie einer Streikwelle hat es in der 8. Runde geklappt.

Die Gewerkschaft ist bei hohen Gehältern von ihrer Maxime – kein Abschluss unter der rollierenden Inflation von 9,6 % – abgegangen: Bis zu 4.200 € kommt ein Plus von 10 %, danach gibt es maximal 400 € pro Monat – bei 8.000 € liegt das Plus dann bei 5,5 %. Im Schnitt sind es konkret 8,6 %.

Tabubruch 1 für die Arbeitnehmer: Erstmals gibt es eine „Härtefall-Klausel“ für personalintensive Betriebe. Ansonsten lassen die Arbeitnehmer Einzellösungen nie zu. Jetzt können einzelne Betriebe das Lohnplus um bis zu 3 % absenken, wenn es Probleme gibt. Dabei soll es aber auch einen Ausgleich etwa durch mehr Freizeit geben – Details folgen bis Dienstag.

für die Arbeitnehmer: Erstmals gibt es eine „Härtefall-Klausel“ für personalintensive Betriebe. Ansonsten lassen die Arbeitnehmer Einzellösungen nie zu. Jetzt können einzelne Betriebe das Lohnplus um bis zu 3 % absenken, wenn es Probleme gibt. Dabei soll es aber auch einen Ausgleich etwa durch mehr Freizeit geben – Details folgen bis Dienstag. Tabubruch 2 für die Gewerkschaft: Es gibt einen Abschluss für zwei Jahre – auch das wollten die ProGe-Verhandler Binder und Karl Dürtscher verhindern.

Hohes Plus 2025. Doch auch Arbeitgeber mussten nachgeben: Denn für das Jahr 2025 wurde ein Abschluss für alle Gehälter über der Teuerung des nächsten Jahres vereinbart – er liegt einen Prozentpunkt über der rol­lierenden Inflation, die könnte durchaus wieder bei 5 % liegen. Und: Die 8,6 % fürs kommende Jahr sind weit weg von den angestrebten 5 %. Doch Arbeitgeber Knill geriet nicht zuletzt wegen des Abschlusses der Beamten von 9,6 % unter Druck: Noch am Freitag ärgerte er sich, dass die Regierung da nicht jene Einmalzahlung verhandelt habe, die die Industrie so gern gehabt hätte – weil kostengünstiger.

Vorbild für Handel. Nun schaut alles auf den Handel, dem ja im Weihnachtsgeschäft eine Streikwelle droht. Dort ist die Lage zwar komplizierter, weil soziale Staffelungen den Arbeitgebern wenig bringen – zu viele Geringverdienerinnen stehen in den Geschäften. Trotzdem dürften die Metaller den Blockade-Bolzen gelöst haben.