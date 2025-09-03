Milliardär kauft Hotel Sacher

Das Hotel Sacher in Baden entgeht in letzter Minute der Zwangsversteigerung. Der irische Milliardär und Immobilienentwickler Luke Comer greift tief in die Tasche und übernimmt das insolvente Traditionshaus – ein Rettungsdeal in Millionenhöhe.

Comer überwies vor wenigen Tagen satte 3,7 Millionen Euro – er tilgte sämtliche Schulden des Hotels. Die für 2. September angesetzte Zwangsversteigerung beim Bezirksgericht Baden wurde abgewendet, bestätigt Hotelbetreiber Siegmund Kahlbacher gegenüber "ORF Niederösterreich".

Der Ire plant bereits die Zukunft des Traditionshauses: Ab Jänner soll ein neues Gesundheitskonzept umgesetzt werden. Comer ist in der Region kein Unbekannter – er kaufte bereits das Magna Racino in Ebreichsdorf, das jetzt unter dem Namen "Comer City" firmiert und von Kahlbacher geführt wird.

Luke Comer, einer der reichsten Männer Irlands, erweitert mit dem Hotel Sacher sein wachsendes Immobilienimperium in Niederösterreich.