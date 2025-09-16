Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
nestle
Paukenschlag

Nach heftiger Kritik: Nestlé-Präsident tritt zurück

16.09.25, 18:46
Beim Schweizer Lebensmittelriesen Nestle tritt der in die Kritik geratene Verwaltungsratspräsident Paul Bulcke früher zurück als bisher geplant.  

Bulcke, der ursprünglich im kommenden Jahr seinen Abschied hatte nehmen wollen, werde sein Amt schon zum 1. Oktober aufgeben, teilte Nestle am Dienstag mit. Sein Nachfolger ist der ehemalige Inditex-Manager Pablo Isla.

Einem Medienbericht zufolge hatten Investoren zuletzt Bulckes sofortigen Rücktritt gefordert. Sie stellten Bulckes Urteilsvermögen in Frage, so die Zeitung "Financial Times". Die Entlassung des zweiten Konzernchefs innerhalb von gut einem Jahr habe die Bedenken der Aktionäre über die Unternehmensführung verschärft.

Mehrere Großaktionäre machen Bulcke unter anderem für die Wachstumsflaute und die schwache Kursentwicklung des Konzerns verantwortlich, der neben Nespresso, Maggi und KitKat auch große Wassermarken im Portfolio hat.

