Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 20.150 aktien down -0.98% Andritz AG 60.45 aktien down -0.08% BAWAG Group AG 109.60 aktien down -2.84% CA Immobilien Anlagen AG 22.160 aktien down -1.86% CPI Europe AG 18.420 aktien down -2.02% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.45% EVN AG 22.950 aktien down -1.92% Erste Group Bank AG 80.95 aktien down -2.41% Lenzing AG 26.150 aktien down -2.24% Mayr-Melnhof Karton AG 80.60 aktien up +0.25% OMV AG 46.100 aktien up +0.44% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien down -0.85% Raiffeisen Bank Internat. AG 28.560 aktien down -3.64% SBO AG 26.200 aktien up +0.77% Telekom Austria AG 9.420 aktien down -3.68% UNIQA Insurance Group AG 12.240 aktien down -1.77% VERBUND AG Kat. A 60.50 aktien down -0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.800 aktien down -2.67% Wienerberger AG 28.620 aktien down -0.14% voestalpine AG 28.860 aktien up +0.28%
  1. oe24.at
  2. Business
jaguar land rover
© Getty Images

Produktion gestoppt

Jaguar Land Rover nach Cyberattacke noch immer lahmgelegt

16.09.25, 17:56
Teilen

Der britische Autobauer Jaguar Land Rover wird weiter von einer Cyberattacke lahmgelegt. 

Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Produktion an allen Standorten bis zum 24. September stillstehen.

Der Fahrzeughersteller wurde Ende August zum Ziel einer Cyberattacke und hat seitdem mit den Folgen zu kämpfen. Man habe diese Entscheidung getroffen, während eine forensische Ermittlung des Angriffs andauere und die Schritte eines kontrollierten Neustarts erwäge, was Zeit brauche, hieß es in der Mitteilung weiter.

Gehört zum indischen Tata-Konzern

Die britische Nachrichtenagentur PA zitierte einen Experten, der von entgangenen Gewinnen in Höhe von bis zu 120 Millionen Pfund (rund 138 Millionen Euro) für den Fahrzeughersteller ausgeht. Demnach laufen bei dem Unternehmen normalerweise rund 1.000 Autos vom Band - das nun still steht.

Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist weiterhin unklar. Der Autobauer, der zum indischen Tata-Konzern gehört, hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, es seien "einige Daten" gestohlen worden, nannte aber keine Details.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden