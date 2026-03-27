Neue Betreiber übernehmen das älteste Café Österreichs

In Kürze geht die letzte Erbin der Eigentümerfamilie in Pension. Damit das älteste Café Österreichs weiter geöffnet haben soll, werden neue Betreiber gesucht. Nun scheint die Suche ein Ende zu haben.

1700 wurde das Café Tomaselli am Alten Markt in Salzburg gegründet. Damit ist es das älteste Kaffeehaus Österreichs. Seit jeher wurde das Lokal immer von der Eigentümerfamilie geführt. Elisabeth Aigner geht mit Mai 2026 in die Pension, wodurch ein neuer Betreiber benötigt wird.

Der neue Betreiber muss das Erbe bewahren. Der Name und Charakter des Hauses sollen weiter erhalten bleiben. Gleichzeitig wird vom neuen Betreiber erwartet, dass das Kaffeehaus sich in kleinen Schritten "zukunftsorientiert weiterentwickeln" soll. Die Vorstellung soll der GMS GOURMET GmbH gerecht werden.

Größter Gastronomiebetreiber übernimmt älteste Café

Der größte Gastronomiebetreiber Österreichs betreibt unter anderem das Café Schwarzenberg, den Wiener Rathauskeller, das Café-Restaurant im Kunsthistorischen Museum oder die Traditionsmarke Gerstner.

Der Vertreter der Eigentümerfamilie erklärt: "Das Café Tomaselli hat für Salzburg und seine einheimische Bevölkerung eine besondere Bedeutung. Umso wichtiger war es uns, einen erfahrenen und verlässlichen Partner zu finden, der das Haus mit Respekt vor seiner Geschichte und in unserem Sinne weiterführt. Mit GOURMET wissen wir unser Café in guten Händen."

Herbert Fuchs, Geschäftsführer GOURMET, betont: "Unser Anspruch ist es, die Identität und Tradition des Cafés zu bewahren und unsere umfassende Erfahrung aus vergleichbaren, ehrwürdigen Häusern einzubringen. Wir freuen uns, nun auch in Salzburg vertreten zu sein und das Café als beliebten Treffpunkt für die Salzburger Bevölkerung und Besucher:innen der Stadt zu erhalten."