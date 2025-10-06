Alles zu oe24VIP
© getty

Ab 16. Oktober

Neue Fernbusse aus Italien nach Österreich

06.10.25, 14:10
Der italienische Fernbusanbieter Itabus, der in Italien mit Flixbus konkurriert, startet mit Verbindungen nach Österreich. 

Ab dem 16. Oktober stehen Busreisen nach Graz, Villach und Klagenfurt auf dem Fahrplan. Täglich zwei Fahrten werden u. a. ab Rom, Florenz, Venedig, Udine nach Klagenfurt angeboten. Ab Neapel, Rom, Triest und Ljubljana gibt es täglich zwei Fahrten nach Graz. Nach Villach gibt es zwei tägliche Verbindungen ab Rom, Siena, Bologna, Venedig und Udine. 

Dank einer Kooperation mit dem italienischen Hochgeschwindigkeitszug Italo sind auch intermodale Reisen möglich: zum Beispiel mit dem Zug bis Venedig Mestre, dann weiter mit dem Itabus nach Österreich - oder umgekehrt. Für diese Kombination gibt es ein Ticket, das für beide Verkehrsmittel gültig ist, teilte Itabus in einer Presseaussendung am Montag mit.

Itabus setzt internationale Expansion fort

"Wir setzen unsere internationale Expansion fort, um unseren Fahrgästen ein noch dichteres Netzwerk zu bieten. Nach der Konsolidierung in Italien investieren wir jetzt stark im Ausland - und das ist erst der Anfang. Weitere europäische Ziele sind bereits in Planung", berichtete Francesco Fiore, Geschäftsführer von Itabus. 

Die Busgesellschaft betreibt aktuell 100 Busse und bedient 112 Städte in Italien. Itabus punktet vor allem mit der Vernetzung von Städten, zwischen denen es keine effiziente, direkte Bahnverbindung gibt und mit günstigen Preisen.

