Amazon
© Getty

Start am 7. Oktober

Das sind die Top-Angebote bei den Prime Deal Days von Amazon

06.10.25, 12:34
Am 7. Oktober starten die Prime Deal Days bei Amazon und versprechen unzählige Angebote und exklusive Rabatte. 

Vom 7. Oktober bis zum 8. Oktober bekommen Amazon-Prime-Mitglieder 48 Stunden lang exklusive Angebote. Dabei warten auf die Kunden Top-Angebote aus allen möglichen Kategorien, wie Haushalt, Bekleidung, Spielzeug und Kosmetik.

Neben den großen Marken wie Adidas und Sony gibt es auch Angebote auf Produkten von kleinen und mittleren Unternehmen aus Österreich. Dazu zählen in etwa Schuhe von Superfit, Schmuck von Swarovski, Hausschuhe von Giesswein, Outdoor-Rucksäcke und Beutel von Nordlight, Hamamtücher von LeStoff, Outdoor-Equipment, wie Wanderstöcke und Merino-Kleidung von Alpin Loacker für die Wanderzeit, oder Sportequipment von BeMaxx und vieles mehr.

Ausgewählte Highlights

• Prime-Mitglieder erhalten bis zu 35% Rabatt auf Kosmetikprodukte, einschließlich Hautpflege, Sonnenschutz, professioneller Haarpflege und Styling.
• Auf Amazon Essentials, wie die neue Activewear-Kollektion, gibt es bis zu 30% Rabatt. Denim von Amazon Essentials ist bereits ab 28€ erhältlich.
• Technik-Zubehör von Amazon Basics gibt es bereits ab 5€.
• Bei gebrauchten und neuwertigen Produkten von Amazon Retourenkauf können Prime-Mitglieder 20% sparen.
• Prime Video bietet einen Rabatt von bis zu 50% auf TV-Shows und Filme.

Spezielle Angebote

Wer noch kein Prime-Abo hat, kann den Service 30 Tage lang gratis nutzen. Kunden, welche Amazon Music Unlimited noch nicht getestet haben, können den Dienst für vier Monate gratis testen.

amazon
© Amazon

Für 18- bis 22-Jährige gibt es noch ein spezielles Angebot. Sie können Amazon Prime für sechs Monate lang kostenlos testen und danach zur Hälfte des normalen Preises holen.

