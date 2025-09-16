Neue Finanzvorständin von Pierer Mobility und KTM

Vorstand wurde um CFO erweitert - Preining war bis August 2025 AT&S-Finanzvorständin

Die ehemalige AT&S-Vorständin Petra Preining ist ab sofort neue Finanzvorständin der KTM-Mutter Pierer Mobility und der KTM AG. Die CFO-Bestellung bis 31. Dezember 2028 sei dem Beschluss des Aufsichtsrats gefolgt, den Vorstand um diese Position zu erweitern, teilte Pierer Mobility am Dienstag in einer Aussendung mit.

"Konsequenter Schritt nach herausfordernder Phase"

"Nach einer herausfordernden Phase aufgrund der Sanierungsverfahren in der KTM AG freuen wir uns sehr, eine erfahrene und starke Persönlichkeit für die Position des CFO gewonnen zu haben", kommentierte Pierer-Mobility-Chef Gottfried Neumeister die Personalia. Die CFO-Berufung sei "ein konsequenter Schritt, um unsere Organisation zukunftsfähig aufzustellen".

Preining übernimmt die Bereiche Accounting, Tax, Treasury, Controlling, Risk Management, Investor Relations und IT. Von 2022 bis August 2025 war sie AT&S-Finanzvorständin, davor in gleicher Position bei der Semperit AG Holding. In früheren Jahren war Preining beruflich bei der B&C-Gruppe, Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH, Kraft Foods und Unilever aktiv.