Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 19.120 aktien down -0.21% Andritz AG 59.85 aktien up +1.35% BAWAG Group AG 111.30 aktien up +0.72% CA Immobilien Anlagen AG 22.460 aktien down -0.35% CPI Europe AG 18.480 aktien up +1.26% DO & CO Aktiengesellschaft 228.00 aktien up +1.56% EVN AG 22.950 aktien up +0.66% Erste Group Bank AG 81.30 aktien down -0.37% Lenzing AG 26.150 aktien up +0.19% Mayr-Melnhof Karton AG 79.40 aktien up +0.51% OMV AG 46.760 aktien down -0.51% Oesterreichische Post AG 28.900 aktien equal +0% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.160 aktien up +2.17% SBO AG 26.900 aktien up +0.75% Telekom Austria AG 9.570 aktien down -0.21% UNIQA Insurance Group AG 12.140 aktien down -1.46% VERBUND AG Kat. A 60.75 aktien up +0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.750 aktien down -0.34% Wienerberger AG 29.660 aktien up +1.09% voestalpine AG 28.240 aktien up +0.57%
  1. oe24.at
  2. Business
KTM
© APA

Rajiv Bajaj

KTM-Miteigentümer schockt alle: "Europäische Produktion ist tot"

03.09.25, 13:28
Teilen

Indischer Bajaj-Chef spricht Klartext über KTM-Zukunft nach 800-Millionen-Rettung – während im Innviertel die Produktion auf Hochtouren läuft.

Rajiv Bajaj, Chef des indischen KTM-Mehrheitseigentümers, wählt drastische Worte: "Die europäische Produktion ist tot", erklärt er "sehr einfach und unverblümt" im Interview des indischen Senders "CNBC TV18", wie "OÖN" berichtet. Der Konzernchef verweist auf den britische Motorradherstellern "Triumph" (Anm. Bajaj kooperiert mit dem Hersteller), die ihre Fertigung nach Thailand und Indien verlagerten: "Wenn Triumph das vor 15 Jahren machen konnte, warum prinzipiell nicht auch KTM?" In Indien produzierte KTM-Maschinen bringen bereits über 30 Prozent Ergebnis.

Rajiv Bajaj
© Getty Images

Neumeister: "Derzeit keine Pläne, die Produktion zu verlagern"

KTM-Vorstandschef Gottfried Neumeister entgegnet gegenüber "OÖN": "Es gibt derzeit keine Pläne, die Produktion zu verlagern." Seit 28. Juli arbeiten die 3.000 Mitarbeiter in Mattighofen und Munderfing wieder Vollzeit. "Im August haben wir bereits die maximale Zahl an Motorrädern assembliert" – über 10.000 Stück. Dennoch bleibt der "Neu- und Wiederaufbau von Lieferantenbeziehungen herausfordernd".

Branchenkenner vermuten, das neue Modelle künftig in Indien entstehen könnten, was die bestehende Belegschaft nicht unbedingt reduzieren müsste, wie "OÖN" berichtet.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden