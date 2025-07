Neue SPAR Natur*pur Bio-Skyr-Drinks aus Kärnten

Spar bringt mit den neuen Natur*pur Bio-Skyr-Drinks fruchtige Erfrischung ins Kühlregal – hergestellt in Kärnten aus bester Bio-Wiesenmilch von über 200 kleinstrukturierten Bauernhöfen.

Die Sorten „Apfel-Beere“ und „Multifrucht“ punkten mit hohem Proteingehalt, laktosefreiem Genuss und ganz ohne Zuckerzusatz.

Beim Bio-Milchviehbetrieb von Familie Borchardt haben die Kühe ganzjährig Auslauf und dürfen auf den Wiesen die Vielfalt der Gräser und Kräuter genießen. © SPAR/Simon Fischler

Bio-Skyr-Drinks: Erfrischung trifft Regionalität

Skyr – das ursprünglich aus Island stammende, proteinreiche Milchprodukt – ist in Österreich längst beliebt. Jetzt bringt Spar mit den neuen Spar Natur*pur Bio-Skyr-Drinks fruchtige Varianten in die Regale: „Apfel-Beere“ und „Multifrucht“. Hergestellt wird das Produkt von Kärntnermilch in Spittal an der Drau – aus Bio-Wiesenmilch von rund 200 Bio-Betrieben in Kärnten und Osttirol.

Dabei setzt Spar ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Gesundheit: Die Drinks enthalten keinen zugesetzten Zucker oder künstliche Süßstoffe, sondern überzeugen mit der natürlichen Süße von Bio-Früchten und hochwertiger Milch. Erhältlich sind die neuen Bio-Skyr-Drinks ab sofort bei Spar, Eurospar und Interspar zum Preis von 1,29 Euro.

Milch von Familienbetrieben: Qualität aus Kärnten

Ein zentraler Aspekt der neuen Skyr-Drinks ist ihre Herkunft: Die Bio-Wiesenmilch stammt von kleinstrukturierten Höfen, die im Einklang mit der Natur wirtschaften. Einer dieser Betriebe ist der Bio-Milchviehbetrieb der Familie Borchardt in Wernberg. „Bei uns haben die Kühe ganzjährig Auslauf und dürfen die Vielfalt an Gräsern und Kräutern genießen. So bekommen sie genug Bewegung, Luft, Licht und frisches Gras. Das gibt die Grundlage für beste Milch-Inhaltsstoffe und einen besonderen Geschmack“, erklärt Max Borchardt, Bio-Milchbauer aus Kärnten.

Auch Helmut Petschar, Geschäftsführer von Kärntnermilch, hebt die Bedeutung dieser nachhaltigen Strukturen hervor: „Unsere Bio-Wiesenmilch stammt von heimischen Familienbetrieben, die mit großer Sorgfalt und im Einklang der Natur wirtschaften. Mit Produkten wie dem Spar Natur*pur Bio-Skyr-Drink schaffen wir hochwertige Lebensmittel für Konsumenten, und stärken die regionale Landwirtschaft.“

Hergestellt werden die beiden neuen SPAR Natur*pur Bio-Skyr-Drinks in Spittal an der Drau von Kärntnermilch aus feiner Bio-Wiesenmilch von heimischen Bio-Bauernhöfen aus Kärnten und Osttirol. © SPAR/Simon Fischler

Natürlich fruchtig, ganz ohne Zuckerzusatz

Neben dem hohen Proteingehalt und der Laktosefreiheit setzen die Spar Natur*pur Bio-Skyr-Drinks auf ein besonders wertvolles Plus: die probiotischen Mikroorganismen. Sie fördern eine gesunde Darmflora und machen die Drinks zur idealen Wahl für bewusste Ernährung – ob zum Frühstück, als Snack zwischendurch oder nach dem Sport.

In der Entwicklung wurde konsequent auf Zuckerzusatz oder Süßungsmittel verzichtet. Der Geschmack überzeugt durch die natürliche Süße von Bio-Früchten und die feine Milchnote der Bio-Wiesenmilch.

30 Jahre Bio-Pionierarbeit bei SparDie Marke Spar Natur*pur steht seit über drei Jahrzehnten für höchste Bio-Qualität. Was mit nur zehn Milchprodukten begann, umfasst heute ein umfangreiches Sortiment von rund 1.300 Bio-Artikeln. In enger Zusammenarbeit mit österreichischen Bio-Betrieben wie Kärntnermilch setzt Spar auf Regionalität, Nachhaltigkeit und Innovation. Die neuen Bio-Skyr-Drinks sind ein weiterer Beweis für diese Erfolgsstrategie – regional verwurzelt, fruchtig belebt und 100 % bio.