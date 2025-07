Niemetz lässt die Bombe platzen: Neue Geschmacksrichtung kommt

Seit 99 Jahren wird diskutiert, welche Schwedenbomben besser sind: Schoko oder Kokos. Jetzt wird die Entscheidung noch schwerer, denn "Heidelbeertraum" kommt als neue Sorte auf den Markt.

Schon vor zwei Jahren brachte Niemetz, nach einigen limitierten "Busserl", eine offizielle dritte Sorte mit der weißen Schwedenbombe "Kokostraum" auf den Markt. Jetzt ließ das Traditionsunternehmen eine neue Bombe platzen: Eine neue Sorte kommt in die Regale.

Mit der Geschmacksrichtung "Heidelbeertraum" will Niemetz den Kunden den Sommer versüßen. Der Schaum mit Heidelbeergeschmack wird klassischerweise mit Schokolade ummantelt. Die Besonderheit diesmal ist, dass die neue Sorte mit dunkler und weißer Schokolade auf dem Markt erscheint.

"Die das Lebensgefühl des Sommers einfängt"

Der Geschäftsführer von Niemetz Schwedenbomben, Bernhard Kletzmaier, erklärt: "Mit dem Heidelbeertraum bieten wir eine neue Sorte an, die das Lebensgefühl des Sommers einfängt – unbeschwert, fruchtig und voll nostalgischer Genussfreude. Unsere Kundinnen und Kunden lieben neue Geschmackserlebnisse, die trotzdem unverkennbar Schwedenbombe bleiben. Deshalb haben wir eine fruchtige Variante entwickelt, die zur Jahreszeit passt und sowohl geschmacklich als auch optisch begeistert."

Den Heidelbeertraum gibt es in der Mixed Packung (3x weiße und 3x dunkle Glasur) ab sofort in Supermärkten sowie im Schwedenbomben-Shop in Wiener Neustadt zu kaufen.