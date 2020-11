Mehr als die Hälfte will Schnäppchentage für Kauf von Weihnachtsgeschenken nutzen.

Bedingt durch den Lockdown im stationären Handel wird die Schnäppchenjagd rund um den Black Friday (27. 11.) ­heuer neue Online-Rekorde bringen. Bisher lag das Verhältnis von online zu offline beim Black-Friday-Shopping in Österreich bei 64 : 36 %; dieses Jahr wird – bis auf in Supermärkten und Drogerien – noch mehr online gekauft. 55 % der Österreicher wollen laut Studie des Zahlungsdienstleisters Klarna heuer am Black Friday einkaufen, jeder im Schnitt für 256 Euro. Männer planen durchschnittlich 307 Euro auszugeben und stürzen sich vor allem auf Elektronik (67 %), Frauen auf Mode (57 %, 206 Euro). 51 % haben vor, die Angebote für den Geschenkekauf zu nutzen. Mit einem geplanten Budget von 334 Euro sind die Oberösterreicher die fleißigsten Black-Friday-Shopper.

