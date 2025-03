Österreicher bauen höchsten Turm Tschechiens

In Brünn entsteht ein architektonisches Highlight: Der Nordturm des Projekts "H Towers" wird mit 144 Metern das höchste Gebäude der Tschechischen Republik.

Entwickelt wird das Projekt von der österreichischen Venture Property Holding GmbH (VPH). Es liegt direkt neben dem bisherigen Rekordhalter, dem 111 Meter hohen AZ-Tower, und wird die Skyline der Stadt nachhaltig verändern.

Das Bauprojekt umfasst zwei Türme: Der 56 Meter hohe Südturm bietet rund 250 Wohneinheiten für kurzfristige Vermietung sowie ein Café, Fitnessstudio, Besprechungsräume und eine Tiefgarage. Die Baugenehmigung ist bereits erteilt, Baubeginn ist für das vierte Quartal 2025 geplant.

Der beeindruckende Nordturm mit 37 Stockwerken und 54.600 m² Bruttogeschossfläche wird Büros, Langzeitapartments und gewerbliches Wohnen kombinieren. Ein besonderes Highlight wird die Rooftop-Gastronomie mit Pool. Derzeit befindet sich das Gebäude in der Planungs- und Einreichungsphase.

Bedeutendes Stadtentwicklungsgebiet

Das Projekt liegt in einem bedeutenden Stadtentwicklungsgebiet im Süden Brünns, zwischen der Autobahn und dem historischen Zentrum. In direkter Nachbarschaft befinden sich der Spielberk-Businesspark, ein Marriott Hotel und der AZ-Tower. Zudem ist die Verlegung des Hauptbahnhofs in diese Gegend in Planung.

Die Venture Property Holding GmbH wurde 1993 von Gerhard Hudecek gegründet und hat ihren Sitz in Wien. Das Unternehmen ist auf die Investition, Entwicklung und Verwaltung von Wohn- und Gewerbeimmobilien in Österreich und der Tschechischen Republik spezialisiert.