Ottakringer & Frucade bringen neuen Radler-Hit

Zwei Kultmarken sorgen für frischen Wind im Kühlregal: Ottakringer und Frucade präsentieren gemeinsam einen Radler mit Orangen-Kick. Warum das neue Getränk jetzt schon für Aufsehen sorgt – und perfekt für warme Tage ist.
Wiens Traditionsbrauerei Ottakringer sorgt für Bewegung im Getränkeregal: Gemeinsam mit Kult-Limo Frucade kommt jetzt ein völlig neuer Radler auf den Markt. Die Mission: mehr Vielfalt statt immer nur Zitrone. Mit dem Frucade Radler setzen Ottakringer und Frucade ein klares Zeichen: Tradition kann überraschend neu schmecken – und genau das könnte der nächste Sommertrend im Glas sein.
Orange statt Zitrus: Das steckt drin
Der neue Frucade Radler setzt auf eine Mischung, die es so bisher kaum gab:
50 % Frucade Orangenlimonade treffen auf 50 % Ottakringer Helles. Das Ergebnis? Ein naturtrüber, spritziger Drink mit 10 % Fruchtanteil – vollmundig, frisch und wie gemacht für heiße Tage.
Während der Radler-Markt bisher stark von Citrus dominiert wird, bringt die Orange jetzt fruchtige Abwechslung ins Spiel.
Radler mit Orange in der 0,5l Dose
„Genau der richtige Impuls für den Markt“
Die Kombination zweier starker heimischer Marken soll der Kategorie neuen Schwung verleihen. Und das scheint zu funktionieren – das Feedback aus dem Handel ist bereits vor dem offiziellen Start äußerst positiv“, erklärt Ottakringer-Geschäftsführer Florian Hochebner.
Auch bei der Frucade-Mutter DrinkStar ist die Begeisterung groß. Geschäftsführer Frank Eberspächer spricht von einem „Perfect Match“: Zwei Traditionsmarken, die gemeinsam neue Wege gehen – mit Fokus auf Qualität, Regionalität und Innovationsgeist.
Perfekt für Feierabend & GastgartenOb beim After-Work-Drink, im Gastgarten oder unterwegs: Der neue Radler positioniert sich klar als Sommerbegleiter. Kurz gesagt: ein Getränk für alle, die Lust auf etwas Neues haben.