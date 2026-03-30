Ottakringer & Frucade bringen neuen Radler-Hit

Zwei Kultmarken sorgen für frischen Wind im Kühlregal: Ottakringer und Frucade präsentieren gemeinsam einen Radler mit Orangen-Kick. Warum das neue Getränk jetzt schon für Aufsehen sorgt – und perfekt für warme Tage ist.

Wiens Traditionsbrauerei Ottakringer sorgt für Bewegung im Getränkeregal: Gemeinsam mit Kult-Limo Frucade kommt jetzt ein völlig neuer Radler auf den Markt. Die Mission: mehr Vielfalt statt immer nur Zitrone. Mit dem Frucade Radler setzen Ottakringer und Frucade ein klares Zeichen: Tradition kann überraschend neu schmecken – und genau das könnte der nächste Sommertrend im Glas sein.

Orange statt Zitrus: Das steckt drin

Der neue Frucade Radler setzt auf eine Mischung, die es so bisher kaum gab:

50 % Frucade Orangenlimonade treffen auf 50 % Ottakringer Helles. Das Ergebnis? Ein naturtrüber, spritziger Drink mit 10 % Fruchtanteil – vollmundig, frisch und wie gemacht für heiße Tage.

Während der Radler-Markt bisher stark von Citrus dominiert wird, bringt die Orange jetzt fruchtige Abwechslung ins Spiel.

Radler mit Orange in der 0,5l Dose © Die Abbilderei

„Genau der richtige Impuls für den Markt“

Die Kombination zweier starker heimischer Marken soll der Kategorie neuen Schwung verleihen. Und das scheint zu funktionieren – das Feedback aus dem Handel ist bereits vor dem offiziellen Start äußerst positiv“, erklärt Ottakringer-Geschäftsführer Florian Hochebner.

Auch bei der Frucade-Mutter DrinkStar ist die Begeisterung groß. Geschäftsführer Frank Eberspächer spricht von einem „Perfect Match“: Zwei Traditionsmarken, die gemeinsam neue Wege gehen – mit Fokus auf Qualität, Regionalität und Innovationsgeist.

Perfekt für Feierabend & GastgartenOb beim After-Work-Drink, im Gastgarten oder unterwegs: Der neue Radler positioniert sich klar als Sommerbegleiter. Kurz gesagt: ein Getränk für alle, die Lust auf etwas Neues haben.