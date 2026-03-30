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Ottakringer & Frucade bringen neuen Radler-Hit
© Die Abbilderei

Getränkemarkt

Ottakringer & Frucade bringen neuen Radler-Hit

30.03.26, 09:49
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Zwei Kultmarken sorgen für frischen Wind im Kühlregal: Ottakringer und Frucade präsentieren gemeinsam einen Radler mit Orangen-Kick. Warum das neue Getränk jetzt schon für Aufsehen sorgt – und perfekt für warme Tage ist.

Wiens Traditionsbrauerei Ottakringer sorgt für Bewegung im Getränkeregal: Gemeinsam mit Kult-Limo Frucade kommt jetzt ein völlig neuer Radler auf den Markt. Die Mission: mehr Vielfalt statt immer nur Zitrone. Mit dem Frucade Radler setzen Ottakringer und Frucade ein klares Zeichen: Tradition kann überraschend neu schmecken – und genau das könnte der nächste Sommertrend im Glas sein.

Orange statt Zitrus: Das steckt drin
Der neue Frucade Radler setzt auf eine Mischung, die es so bisher kaum gab:
50 % Frucade Orangenlimonade treffen auf 50 % Ottakringer Helles. Das Ergebnis? Ein naturtrüber, spritziger Drink mit 10 % Fruchtanteil – vollmundig, frisch und wie gemacht für heiße Tage.
Während der Radler-Markt bisher stark von Citrus dominiert wird, bringt die Orange jetzt fruchtige Abwechslung ins Spiel.

Radler mit Orange in der 0,5l Dose

Radler mit Orange in der 0,5l Dose

© Die Abbilderei

„Genau der richtige Impuls für den Markt“
Die Kombination zweier starker heimischer Marken soll der Kategorie neuen Schwung verleihen. Und das scheint zu funktionieren – das Feedback aus dem Handel ist bereits vor dem offiziellen Start äußerst positiv“, erklärt Ottakringer-Geschäftsführer Florian Hochebner. 
Auch bei der Frucade-Mutter DrinkStar ist die Begeisterung groß. Geschäftsführer Frank Eberspächer spricht von einem „Perfect Match“: Zwei Traditionsmarken, die gemeinsam neue Wege gehen – mit Fokus auf Qualität, Regionalität und Innovationsgeist.

Perfekt für Feierabend & GastgartenOb beim After-Work-Drink, im Gastgarten oder unterwegs: Der neue Radler positioniert sich klar als Sommerbegleiter. Kurz gesagt: ein Getränk für alle, die Lust auf etwas Neues haben.

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