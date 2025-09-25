Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien down -1.79% Andritz AG 60.10 aktien down -0.83% BAWAG Group AG 111.20 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 22.720 aktien equal +0% CPI Europe AG 18.670 aktien up +0.38% DO & CO Aktiengesellschaft 220.00 aktien down -0.9% EVN AG 23.750 aktien down -0.63% Erste Group Bank AG 83.40 aktien equal +0% Lenzing AG 26.700 aktien down -0.37% OMV AG 45.800 aktien up +0.22% Oesterreichische Post AG 29.500 aktien up +0.17% PORR AG 28.900 aktien down -3.02% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.320 aktien up +0.21% SBO AG 26.950 aktien up +0.75% STRABAG SE 75.70 aktien down -2.95% UNIQA Insurance Group AG 12.440 aktien up +0.48% VERBUND AG Kat. A 61.90 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 45.250 aktien down -0.11% Wienerberger AG 28.140 aktien down -2.16% voestalpine AG 28.960 aktien down -0.14%
  1. oe24.at
  2. Business
Italien
© Getty

Ranking

Platz 2 überrascht: DAS sind die beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher

25.09.25, 11:32
Teilen

Österreicher verreisten heuer im ersten Halbjahr etwas seltener 

Die in Österreich lebenden Menschen sind heuer in der ersten Jahreshälfte etwas weniger verreist als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria sank die Zahl der Urlaubsreisen mit mindestens einer Übernachtung (inklusive Verwandten- und Bekanntenbesuche) um 3,8 Prozent auf 11,83 Millionen. Besonders deutlich war das Minus bei den Auslandsurlauben, die um 4,5 Prozent auf 5,95 Millionen sanken.

 Innerhalb Österreichs wurden 5,88 Millionen Urlaubsreisen unternommen, um 3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch die Zahl der Geschäftsreisen nahm spürbar ab: Mit 1,73 Millionen lag sie um 11,8 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mehr als die Hälfte dieser Reisen fand im Inland statt.

Der Anteil der Inlandsurlaube an allen Reisen stieg im ersten Halbjahr 2025 leicht. Während 2024 noch 49,3 aller Urlaube im Inland und 50,7 Prozent im Ausland verbracht wurden, hielt sich das Verhältnis heuer fast die Waage. Österreich-Urlaube führten im vergangenen Halbjahr am häufigsten in die Steiermark.

Beliebteste Auslandsziele

Die beliebtesten Auslandsziele blieben unverändert Italien, Deutschland und Kroatien, gefolgt von Spanien. Im ersten Halbjahr 2025 wurden nur etwas über 9 Prozent der Auslandsurlaubsreisen außerhalb Europas und der Türkei verbracht. Im ersten Halbjahr 2024 waren es gut 8 Prozent, im ersten Halbjahr 2023 7 Prozent.

Beim Verkehrsmittel der Wahl dominierte weiterhin das eigene Auto. Fast drei Viertel der Inlandsurlaube und rund 45 Prozent der Auslandsreisen wurden mit dem Pkw angetreten. Die Bahn wurde bei jeder fünften Urlaubsreise (21,2 Prozent) innerhalb Österreichs genutzt und damit etwas mehr als im Vorjahr (20,2 Prozent), aber weniger als 2023 (23,3 Prozent). Bei Auslandsurlauben betrug der Anteil der Zugfahrten 10 Prozent, jener der Flugreisen 37,5 Prozent.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden