Pleite-Schock am Traunsee: Spitzenkoch gibt auf

Das Traunkirchner Haubenlokal "’s Paul" muss schließen.

Schon wieder schlittert ein heimisches Restaurant in die Pleite. Dieses Mal hat es mit „’s Paul“ in Traunkirchen ein Haubenlokal erwischt, das auch über die Grenzen hinweg bekannt war.

Spitzenkoch Paul Wieder (30) hatte sich erst im vergangenen Jahr dazu entschlossen, neben dem Restaurant in Traunkirchen auch die Maximilianstube in Altmünster zu übernehmen. "Ich hätte es schade gefunden, wenn es in Altmünster kein Haubenlokal mehr gegeben hätte, und habe mich deswegen für diesen Schritt entschieden", sagte er damals zu den OÖN. Dieser Schritt war aber wohl zu groß, bereits mit Ende April musste Wieder das Lokal schließen.

"Hat keinen Sinn mehr"

Der Spitzenkoch wollte sich wieder ganz dem "’s Paul" in Traunkirchen widmen, konnte die Pleite aber nicht verhindern. Vergangene Woche wurde am Landesgericht Wels ein Konkursverfahren eröffnet – eine Fortführung des Restaurants ist nicht geplant.

„Leider hat sich die Situation durch die Mehrinvestition und -belastung in Altmünster so ergeben. Für uns persönlich und auch wirtschaftlich hätte eine Fortführung jetzt keinen Sinn mehr ergeben“, so Wieder zu den OÖN. Haubenlokale hätten es aufgrund des derzeitigen Konsumverhaltens der Gäste generell derzeit nicht leicht, so der Spitzenkoch weiter. Nach einer kreativen Auszeit will der 30-Jährige aber wieder mit einem neuen Projekt durchstarten.