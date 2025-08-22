Regionaler Fisch im Trend: Mehr Genuss mit dem AMA-Gütesiegel

Der 22. August ist der Tag des Fisches – ein perfekter Anlass, um auf heimischen Fisch zu setzen. Immer mehr Österreicherinnen und Österreicher greifen zu regionalem Süßwasserfisch. Beliebt sind vor allem Saibling, Forelle, Karpfen und Zander. Qualität und Nachhaltigkeit stehen dabei im Vordergrund.

Laut Statistik Austria essen die Menschen in Österreich im Schnitt 7,8 Kilogramm Fisch pro Jahr – Tendenz steigend. Besonders gerne landen Bachsaibling, Regenbogenforelle, Lachsforelle, Karpfen und Zander auf den Tellern.

Auch der Trend zu weniger Fleisch verstärkt die Nachfrage: 69 Prozent der Haushalte, die ihren Fleischkonsum reduzieren, greifen häufiger zu Fisch. Viele genießen ihre Fischgerichte zudem außer Haus – rund 28 Prozent essen Fisch fast ausschließlich im Restaurant.

Forelle gebraten © AMA Genuss Region

Nachhaltigkeit und Regionalität sind gefragt

Für die Konsumentinnen und Konsumenten zählt nicht nur der Geschmack:

• 57 Prozent legen Wert auf regionalen Süßwasserfisch.

• 67 Prozent sind bereit, mehr für nachhaltig produzierten Fisch zu bezahlen.

Damit steigt auch das Interesse an Betrieben, die auf kurze Wege, Transparenz und geprüfte Qualität setzen. Auf der Genuss-Landkarte unter www.genussregionen.at finden Fischliebhaberinnen und -liebhaber rund 80 AMA Genuss Region Betriebe – vom traditionellen Gasthaus bis zum bäuerlichen Direktvermarkter.

Forelle geräuchert © AMA Genuss Region Arnold Pöschl

AMA-Gütesiegel bietet Orientierung beim Fischeinkauf

Ob Saibling, Forelle oder Zander: Regionaler Fisch aus Österreich trägt das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel. Dieses garantiert geprüfte Qualität, kontrollierte Herkunft und hohe Produktionsstandards – vom Teich bis zum Teller.

„Österreichs Gewässer bieten eine enorme Artenvielfalt. Mit dem AMA-Gütesiegel gibt es garantiert regionalen Fisch auch im Handel“, betont AMA-Marketing-Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek.

Strenge Kriterien für Fisch mit Gütesiegel

Das AMA-Gütesiegel für Fisch steht für:

• unabhängige Kontrollen

• strenge Vorgaben bei Fütterung, Haltung und Verarbeitung

• lückenlose Rückverfolgbarkeit von der Brutanlage bis zur Auslieferung

• hohe Standards bei Wasserqualität und Tiergesundheit

So wird regionaler Fisch nicht nur zu einer gesunden und köstlichen Wahl, sondern auch zu einem verlässlichen Beitrag für Nachhaltigkeit und die heimische Wirtschaft.