Santander-Studie zeigt, wie Österreicher ihren Urlaub bezahlen

Santander launcht ein neues Finanzbarometer und widmet sich der Frage, wie der kommende Sommerurlaub finanziert wird. Und so finanzieren die Österreicher ihre Ferien - trotz Teuerung.

Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten und steigender Preise in vielen Reisedestinationen bleibt der Sommerurlaub für viele Österreicherinnen und Österreicher ein Fixpunkt. Das aktuelle Santander-Finanzbarometer (durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut OGM) zeigt: 70 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren planen heuer eine Reise. Die Mehrheit finanziert diese aus dem laufenden Einkommen und dem rechtzeitig ausbezahlten Urlaubsgeld. Rund 28 Prozent greifen zusätzlich auf Erspartes zurück.

Santander-CEO Olaf Peter Poenisch. © Santander

„Unsere Umfrage zeigt, dass die meisten Österreicherinnen und Österreicher ihren Urlaub aus dem laufenden Einkommen bestreiten können. Das spricht für die finanzielle Stabilität vieler Haushalte“, erklärt Olaf Peter Poenisch, CEO von Santander Österreich. Kredite oder Kontoüberziehungen spielen mit nur drei Prozent kaum eine Rolle bei der Urlaubsfinanzierung.

Sparsamkeit bleibt dennoch Thema

Obwohl der Wunsch nach Erholung groß ist, zeigt sich bei vielen Reisenden ein bewusstes Konsumverhalten. Laut Umfrage plant ein Großteil der Urlauberinnen und Urlauber, im Sommer gezielt zu sparen – vor allem bei der Aufenthaltsdauer (23 %) und den Ausgaben vor Ort (22 %). Besonders Familien in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen achten verstärkt auf das Budget.

Jüngere Befragte zwischen 16 und 34 Jahren setzen eher auf günstige Unterkünfte oder Frühbucher-Angebote, während die Generation 60+ ihre zeitliche Flexibilität nutzt, um teure Hauptsaisonen zu vermeiden und kurzfristige Schnäppchen zu ergattern. „Es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Altersgruppen mit dem Thema Urlaub und Finanzen umgehen“, meint Poenisch.

Eltern und Großeltern als Finanzquelle

Neben Einkommen und Erspartem spielt auch familiäre Unterstützung eine Rolle – insbesondere bei jungen Erwachsenen: Rund 13 Prozent der 16- bis 34-Jährigen erhalten finanzielle Zuschüsse von Eltern oder Großeltern. In der Gesamtbevölkerung sind es hingegen lediglich fünf Prozent.

Durchschnittliches Urlaubsbudget bei 1.200 Euro

Laut dem aktuellen ÖAMTC-Reisemonitor 2025 liegt das mittlere Urlaubsbudget pro Person in Österreich bei etwas über 1.200 Euro. Damit bleibt das Niveau in etwa stabil – trotz inflationsbedingter Mehrkosten in Gastronomie, Hotellerie und Mobilität.

Unterm Strich zeigt sich: Der Sommerurlaub bleibt vielen wichtig – auch wenn der Gürtel an manchen Stellen enger geschnallt wird.

Neues Santander-FinanzbarometerDas neue Santander-Finanzbarometer liefert künftig regelmäßig Einblicke in das Finanzverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Die aktuelle, repräsentative Erhebung für die wahlberechtigte Bevölkerung in Österreich wurde im Mai 2025 vom Meinungsforschungsinstitut OGM durchgeführt. Befragt wurden 1.015 Personen ab 16 Jahren (max. Schwankungsbreite +/- 3,1 Prozent).