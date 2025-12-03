Alles zu oe24VIP
Silber
Gold legt auch zu

Silber erreicht erneut Rekordstand

03.12.25, 15:26
Auch der Goldpreis legte zu.

Der Silberpreis hat am Mittwoch erneut einen Rekordstand erreicht. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) stieg am Nachmittag zeitweise bis auf 58,98 US-Dollar (50,78 Euro). Zuletzt gab Silber aber einen Teil der Tagesgewinne ab. Insgesamt setzt Silber seinen jüngsten Höhenflug fort. Vor gut einer Woche hatte Silber zeitweise weniger als 50 Dollar gekostet. Seit Jahresbeginn hat sich der Silberpreis verdoppelt.

Auch der Goldpreis legte am Mittwoch zu. Gold war zuletzt aber nicht so stark gestiegen wie Silber. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg um 16 Dollar auf 4.224 Dollar (3.637 Euro). Sowohl Gold als auch Silber profitieren weiterhin von der zuletzt gestiegenen Erwartung, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen in der nächsten Woche erneut senken dürfte.

Deutliche Unterbewertung von Silber

Der deutliche Anstieg des Silberpreises sei im Zeitraum von Anfang Juni bis Ende September auf eine deutliche Unterbewertung von Silber im Vergleich zum Gold zurückzuführen, schreiben die Experten der Commerzbank. Diese Unterbewertung gebe es nicht mehr. "Der Preisanstieg seit Oktober ist auf eine lokale Verknappung des Silberangebots zurückzuführen, zunächst in London und aktuell in Shanghai", schreibt die Commerzbank.

Gestützt wurden der Gold- und Silberpreis auch durch die holprigen Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine. Russland und die USA sind einem Kriegsende in der Ukraine bei einem Treffen im Kreml anscheinend nicht näher gekommen, doch der Dialog soll nach Moskauer Angaben fortgesetzt werden. Gold wird als sicherer Hafen gesehen.

