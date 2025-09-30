Snapchat verlangt ab sofort Geld für das Speichern

Millionen Nutzer sind geschockt: Snapchat verlangt für das Speichern seiner "Memories" Geld, wenn man ein bestimmtes Limit überschreitet.

Voller Handyspeicher ist immer nervig. Jugendliche und junge Nutzer haben einen einfachen Trick bisher genutzt. Sie sind raus aus der Kamera und rein in Snapchat. Dort haben die Nutzer einfach weitergefilmt.

Damit ist aber jetzt Schluss. Snapchat führt ein Bezahlmodell ein und löst damit massive Kritik bei seinen Nutzern aus. Ab sofort gibt es ein Speicherlimit. Wer mehr als 5 GB Memories gespeichert hat, muss in der Zukunft zahlen.

Kritik laut

Derzeit gilt dies nur in den USA und Australien. Trotzdem ist vor allem dort die Kritik laut. In Österreich und Europa wurde von Snapchat die Änderung angekündigt, aber wird noch nicht angezeigt.

Seit 2016 wurden bereits über eine Billion Erinnerungen gespeichert. Screenshots von den Preisen kursieren gerade durch das Netz. Derzeit müssen Nutzer für 100 GB Speicherplatz 2,99 US-Dollar pro Monat, für 250 GB in Kombination mit Snapchat+ für 5,99 US-Dollar pro Monat und für 5 TB mit Snapchat Platinum für 15,99 US-Dollar pro Monat zahlen.

Übergangsfrist

Für alle "Memories"-Sammler hat Snapchat eine Übergangsfrist von 12 Monaten angekündigt, für alle Nutzer, die über der 5-GB-Grenze liegen. Ihre Erinnerungen werden vorübergehend gespeichert. In diesem Zeitraum können die Nutzer ein Abo bei Snapchat abschließen oder ihre Inhalte direkt auf ihr Gerät herunterladen.

Im Statement schreibt Snapchat: "Es ist nie leicht, von einem kostenlosen Service zu einem kostenpflichtigen überzugehen. Aber wir hoffen, dass der Wert, den wir mit Memories bieten, den Preis rechtfertigt. Diese Änderungen erlauben uns, weiter in Memories zu investieren und das Feature langfristig für alle zu verbessern."

"Was soll das"

Online wird die Plattform für den Schritt kritisiert. Ein User schreibt: "Was soll das? Jetzt upgraden, um Erinnerungen zu haben? Ernsthaft?" Andere kommentieren: "Snapchat, mir fehlen die Worte" oder "Das ist eine Frechheit". Manche Nutzer gehen sogar auf die Barrikaden. Sie fordern von anderen, Snapchat im Apple Store eine schlechte Bewertung abzugeben.

Eine Petition wurde auch schon ins Leben gerufen. Die Initiatoren schreiben: "Snapchat Memories hält Erinnerungen von verstorbenen Haustieren, Verwandten, Konzerten oder besonderen Momenten fest. Diese Momente sind für Menschen auf der ganzen Welt wichtig". Für viele Menschen und sozial Schwächere war dies bisher eine kostenlose Möglichkeit gewesen, ihre Erinnerungen zu sichern.